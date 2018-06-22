Балух перешел на сухую голодовку

В захваченном Россией Крыму незаконно осужденный украинский активист, политзаключенный Владимир Балух, который более трех месяцев назад объявил голодовку, перешел на сухую голодовку.

Об этом сообщил архиепископ Симферопольский и Крымский Украинской православной церкви Киевского патриархата Климент, который является его общественным защитником, в комментарии изданию "15 минут".

"Общался с Балухом. Володя сообщил, что руководство Симферопольского СИЗО приняло решение выселить Володю из одиночной камеры и перевести его в общую камеру, так как они считают, что Володя прекратил голодовку. Володя официально заявляет, что переходит на сухую голодовку", – рассказал Климент.

Ранее правозащитница сообщала, что похудевшего на 30 кило Балуха голодающим не считают, его перестал посещать врач. Политзаключенный держал полную голодовку первые 20 дней, затем его убедили употреблять минимальный набор продуктов.

Напомним, в январе в Крыму подконтрольный оккупантам Раздольненский райсуд признал Владимира Балуха виновным в незаконном хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения, а также уплате штрафа в размере 10 тысяч рублей (около 4,6 тысяч гривень).

В марте на полуострове подконтрольный РФ Верховный суд Крыма изменил приговор активисту, судья исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов, после чего украинца приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в размере 10 тысяч рублей. Позже Балух начал голодовку.