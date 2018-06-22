Бывшему пленнику "ДНР" Козловскому выплатили пенсию и сделали перерасчет

Пенсионный фонд 22 июня возобновил выплату пенсии ученому-религиоведу Игорю Козловскому, вернувшемуся в декабре 2017 года из плена боевиков "ДНР". Выплаты он не получал на протяжении двух месяцев.

Как сообщает Громадське радио, ученому перечислили пенсию за май и июнь, а также сотрудники Пенсионного фонда провели перерасчет и насчитали доплату к пенсионным выплатам.

В госструктуре отчитались о том, что все начисления произведены, однако по состоянию на 18:00 Козловский отметил, что ему на счет деньги пока не поступили.

Напомним, во время интервью Козловский пожаловался, что на протяжении нескольких месяцев не получает в Украине пенсию. В Пенсионном фонде заявили, что заморозили выплаты из-за поездок ученого заграницу.