Главу "Нафтогаза" Коболева решили возить в бронированном "Кадиллаке"

Служба безопасности "Нафтогаза" решила, что глава НАК Андрей Коболев нуждается в большей степени защиты – и купила ему бронированное авто.

Отныне главе компании предстоит разъезжать на бронированном Кадиллаке Эскалейд (Cadillac Escalade), хотя раньше спокойно ездил на гражданской бюджетной Toyota Highlander, пишет Экономическая правда со ссылкой на свои источники.

Купили машину еще в июне. Она зарегистрирована на компанию ООО "УТН-Безпека" и принадлежит государственной "Укртранснафте" (опосредованно – через ООО "Корпоративный фонд "Укртранснафта").

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В "Нафтогазе" причины повышения мер безопасности не комментируют.

По данным СМИ, Коболев на посту главы НАК неоднократно получал угрозы жизни и здоровью. На него даже совершали покушение в 2015 году, обстреляв его дом. Однако с прошлыми эпизодами решение повысить меры безопасности не связано, заверил источник издания.

"Это решение имеет другую природу. Эта природа — анализ рисков в будущем", — пояснил он.

Напомним, в мае руководство "Нафтогаза" утвердило себе премию в 45 млн долларов. Бонусы начислены за победу над "Газпромом" в суде Стокгольма.

Сообщалось, что Коболев получил 7,9 млн долларов, а коммерческий директор компании Юрий Витренко – 6 млн долларов. "Остальная часть премии, приблизительно $ 25 млн, она будет уплачена только после того, как будут получены деньги от "Газпрома", – пояснил Витренко.

Сообщение приобрело широкий общественный резонанс, а премьер-министр Владимир Гройсман назвал суммы выплат "перегибом". После чего "Нафтогаз" засекретил фамилии менеджеров, получивших миллионные премии. Всего премию получил 41 человек.

Тем не менее, ГПУ уже завела дело о премиях в "Нафтогазе" за победу над "Газпромом". В Генпрокуратуре усомнились в полномочиях набсовета компании "принимать такие решения".