Бучанский палач из РФ слил доказательства убийства мирного жителя на краденный телефон

64-я мотострелковая бригада РФ совершала зверства и массовые убийства в Буче.
В Бучанском районе Киевской области идентифицировали еще одного военного преступника из РФ, который участвовал в массовых убийствах мирных жителей.
Им оказался 20-летний российский контрактник Даниил Фролкин. Об этом идет речь в материале Следствие.Инфо.
В ходе расследования также было найдено подтверждение, что командир "бучанских палачей" Азатбек Омурбеков был на Киевщине. Именно он руководит 64-й мотострелковой бригадой РФ, которая совершала зверства и массовые убийства в Буче.
Подчеркивается, что жителя Андреевки Игоря похитили за то, что он якобы передавал украинским военным информацию о передвижении российской техники. Через два дня жена нашла мужа мертвым.
"Там левой стороны головы не было, она аж приплюснута была, потому что его действительно пытали. Руки назад были связаны и выстрел был в затылок", - рассказала вдова Игоря Татьяна.
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Ранее сообщалось, что Бучанская окружная прокуратура объявила подозрение российскому военнослужащему белорусского происхождения Сергею Колоцею. По данным следствия, он расстрелял, по меньшей мере, четырех гражданских в Буче Киевской области.
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