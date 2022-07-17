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Бучанский палач из РФ слил доказательства убийства мирного жителя на краденный телефон

17 июля 2022, 17:58

64-я мотострелковая бригада РФ совершала зверства и массовые убийства в Буче.

Даниил Фролкин
Даниил Фролкин / Слідство. Інфо

В Бучанском районе Киевской области идентифицировали еще одного военного преступника из РФ, который участвовал в массовых убийствах мирных жителей.

Им оказался 20-летний российский контрактник Даниил Фролкин. Об этом идет речь в материале Следствие.Инфо.

В ходе расследования также было найдено подтверждение, что командир "бучанских палачей" Азатбек Омурбеков был на Киевщине. Именно он руководит 64-й мотострелковой бригадой РФ, которая совершала зверства и массовые убийства в Буче.

Подчеркивается, что жителя Андреевки Игоря похитили за то, что он якобы передавал украинским военным информацию о передвижении российской техники. Через два дня жена нашла мужа мертвым.

/ Слідство. Інфо

"Там левой стороны головы не было, она аж приплюснута была, потому что его действительно пытали. Руки назад были связаны и выстрел был в затылок", - рассказала вдова Игоря Татьяна.

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Ранее сообщалось, что Бучанская окружная прокуратура объявила подозрение российскому военнослужащему белорусского происхождения Сергею Колоцею. По данным следствия, он расстрелял, по меньшей мере, четырех гражданских в Буче Киевской области.

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