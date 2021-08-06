"Дам вам дорогое мороженое": на Закарпатье неизвестный заманивает детей к себе в машину

На Закарпатье мужчина заманивал девочек в иномарку / Иллюстративное фото. Pixabay

В городе Виноградов Береговского района Закарпатской области мужчина ездит по улицам на черном автомобиле Opel с затемненными окнами и заманивает в транспортное средство детей.

По словам мамы-свидетеля инцидента Дианы Мокар, происшествие случилось около восьми вечера 5 августа на улице Первомайской. Неизвестный начал предлагать мороженое её дочерям, заманивая их в машину. Женщина вовремя вмешалась и мужчина вынужден был уехать.

"Я была без телефона, потому что мы гуляли с собакой. Дочери шли впереди, я – сзади. Мужчина вышел из машины, подошел к багажнику, достал оттуда какое-то мороженое и протянул детям со словами: "Дядя хороший, не бойтесь меня, я дам вам дорого мороженое". На вид ему больше тридцати лет, высокий блондин", – рассказала ТСН мама девочек Диана Мокар.

Сам же мужчина объяснил свой поступок тем, что просто так предлагал детям сладкое. Женщина вызвала на место полицию и написала на гражданина заявление.

Женщина пожаловалась, что ее дочек заманивал в авто неизвестный / facebook.com/diana.mokar

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Ранее Главред писал, что на Черниговщине полиция штурмом взяла педофила. Тот пригласил несовершеннолетнюю девочку к себе домой, где начал ее бить и пытался изнасиловать, Ребенку чудом удалось сбежать и дома она все рассказала родителям, а те вызвали полицию.

Также сообщалось, что на Житомирщине поймали 47-летнего педофила, который насиловал маленькую крестницу и развращал ее сестру. Насильнику грозит лишение свободы сроком на 15 лет или пожизненное заключение.