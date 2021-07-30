Избил и пытался изнасиловать ребенка: на Черниговщине полиция штурмом взяла педофила

Его подозревают в аналогичных преступлениях / Нацполіція

В Черниговской области 54-летний мужчина пытался изнасиловать 13-летнюю девочку. Он пригласил ребенка к себе домой, где начал ее бить и пытался изнасиловать, К счастью, девочке удалось убежать.

О преступлении полицейским сообщили родственники девочки, На место совершения преступления выехали следственно-оперативная группа Черниговского районного управления полиции, а также рота полиции особого назначения, сообщили в пресс-службе облполиции.

Отмечается, что на окнах дома правонарушителя была наклеена пленка, которая не дает возможности увидеть с улицы, что происходит внутри дома. На просьбу полиции открыть дверь мужчина категорически отказался, фактически осуществив баррикадирование. В конце концов, полицейские вошли в помещение с привлечением спецподразделения и задержали мужчину.

Правоохранители также получили информацию, указывающую на причастность подозреваемого к ряду аналогичных преступлений — сейчас эти данные проверяются. Мужчине грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Напомним, на Полтавщине мужчина жестоко изнасиловал и убил собственную жену. Сейчас его ищет полиция.

Ранее сообщалось, что в Днепре 10 июля на улице Араратская мужчина так сильно избил 35-летнюю женщину, что она умерла. Хозяин дома решил сбросить тело в колодец, а чтобы его случайно никто не увидел, присыпал песком.