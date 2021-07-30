УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Избил и пытался изнасиловать ребенка: на Черниговщине полиция штурмом взяла педофила

30 июля 2021, 09:38

Ребенку чудом удалось сбежать и дома она все рассказала родителям, а те вызвали полицию.

Его подозревают в аналогичных преступлениях / Нацполіція

В Черниговской области 54-летний мужчина пытался изнасиловать 13-летнюю девочку. Он пригласил ребенка к себе домой, где начал ее бить и пытался изнасиловать, К счастью, девочке удалось убежать.

О преступлении полицейским сообщили родственники девочки, На место совершения преступления выехали следственно-оперативная группа Черниговского районного управления полиции, а также рота полиции особого назначения, сообщили в пресс-службе облполиции.

Отмечается, что на окнах дома правонарушителя была наклеена пленка, которая не дает возможности увидеть с улицы, что происходит внутри дома. На просьбу полиции открыть дверь мужчина категорически отказался, фактически осуществив баррикадирование. В конце концов, полицейские вошли в помещение с привлечением спецподразделения и задержали мужчину.

Правоохранители также получили информацию, указывающую на причастность подозреваемого к ряду аналогичных преступлений — сейчас эти данные проверяются. Мужчине грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Напомним, на Полтавщине мужчина жестоко изнасиловал и убил собственную жену. Сейчас его ищет полиция.

Ранее сообщалось, что в Днепре 10 июля на улице Араратская мужчина так сильно избил 35-летнюю женщину, что она умерла. Хозяин дома решил сбросить тело в колодец, а чтобы его случайно никто не увидел, присыпал песком.

новости Чернигова педофил новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Избил и пытался изнасиловать ребенка: на Черниговщине полиция штурмом взяла педофила». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Юля "Зайка" из Холостяка вышла замуж за ведущего 1+1Юля "Зайка" из Холостяка вышла замуж за ведущего 1+1 День Ильи 2021: дата, традиции и запреты праздникаДень Ильи 2021: дата, традиции и запреты праздника Хомчака умножили на ноль: чего ждать после увольнения главнокомандующего ВСУХомчака умножили на ноль: чего ждать после увольнения главнокомандующего ВСУ Жестокое убийство 6-летней Мирославы Третьяк на Харьковщине: все подробностиЖестокое убийство 6-летней Мирославы Третьяк на Харьковщине: все подробности Прививка не поможет: эксперты из США сообщили новые данные о распространении COVID-штамма ДельтаПрививка не поможет: эксперты из США сообщили новые данные о распространении COVID-штамма Дельта

Последние новости

09:39

День ангела в августе 2021: кого поздравить и как назвать ребенка

09:38

Избил и пытался изнасиловать ребенка: на Черниговщине полиция штурмом взяла педофила Видео

09:31

В Кропивницком сделать прививку от коронавируса можно в троллейбусе: как это происходит

09:00

Молочка, мясо, растительное масло и лук: что и на сколько подорожает в Украине осенью

08:57

Стоимость подсолнечного масла бьет рекорды: украинцев предупредили о новом взлете цен Видео

Реклама
08:30

Больных все больше: коронавирус в Украине взял курс на рост числа заражений

08:20

Вещи, которым не место в шкафу женщин после 40 лет Видео

08:13

Жара усилится: украинцев предупредили о резком скачке температуры до +34 градусов Видео

08:02

Визита Байдена в Киев на Крымскую платформу никто не ждал - дипломат Видео

08:00

Формула Штайнмайера и идея по Донбассу: у Кравчука объявили о готовности Киева к Нормандской встрече Видео

07:45

Отложили на "после праздников": зачем Кабмин перенес подорожание электроэнергии мнение

07:20

В Киеве прогремел мощный взрыв в недострое: погиб человек

07:10

Сценарий Украины по Донбассу и СП-2: в Слуге народа раскрыли планы на встречу Зеленского и Байдена Видео

06:58

Повесился на веревке от качелей: на Ровенщине 9-летний мальчик наложил на себя руки

06:38

Олимпийская медалистка Костевич не прошла второй этап квалификации по пулевой стрельбе на Играх в Токио

06:38

Гороскоп для Козерога на август 2021: что можно и нельзя делать в этом месяце

06:02

Искусственный дефицит: почему снова дорожает топливо мнение

05:45

День дружбы 2021: сердечные поздравления и милые открытки для друзей

05:28

Календарь магнитных бурь на август 2021 года: когда ждать ударов Видео

05:02

Финалистка Холстяка взбудоражила поклонников в прозрачном белье

Реклама
04:45

Финансовый гороскоп на неделю 2-8 августа: неожиданный подарок или дополнительный доход Видео

04:31

Минздрав объявил об "угрожающей тенденции" COVID-19 в Киеве, Харьковской и Луганской областях Видео

04:12

Ученые рассказали, почему Землю в ближайшие десятилетия накроет невероятная жара Видео

03:52

Военный эксперт объяснил, почему уволили Хомчака и что теперь ждет ВСУ

03:31

Есть ли способ вернуть утраченную с возрастом память - ответ ученых

03:11

Лунный календарь стрижек на неделю 2-8 августа: удачные дни для новой прически Видео

03:02

Гадкая парочка: у Навального рассказали о роскошной недвижимости путинских топ-пропагандистов Видео

02:45

Самая красивая украинская модель топлес соблазнительно прикрыла грудь ремешком

02:16

За два года РФ развалится, а Крым и Донбасс вернутся в Украину: эксперт назвал условие

01:37

Японские ученые рассказали, устойчив ли штамм COVID-19 "Лямбда" к иммунитету

01:15

Как перестать часто мыть волосы и забыть о жирности: советы от врача

00:51

Украина может поставить воду в оккупированный Крым: Резников назвал условие Видео

00:24

Гороскоп на сегодня 30 июля для всех знаков Зодиака: удача в делах, растраты или возвращение бывшего Видео

00:05

Пять способов всё успевать и при этом высыпаться – совет эксперта

29 июля, четверг
23:56

Молот попал в голову: известная спортсменка трагически погибла на тренировке Видео

23:30

Синоптики рассказали, когда Украину атакует шторм и похолодает Видео

23:06

Деньги притянет как магнит: несколько простых примет, которые привлекут богатство Видео

22:56

В США одобрили увеличение финансовой помощи Украине Видео

22:24

Под Полтавой в экопарке на мужчину набросилась и растерзала пантера

22:23

Власти Киева признались, будут ли требовать деньги за парковку во дворах Видео

Реклама
21:59

В Одесской области на пляже посреди бела дня умер мужчина

21:37

Зеленский перенес любимый праздник украинцев Видео

21:01

У Эрдогана бьют тревогу из-за масштабных лесных пожаров в Турции Видео

21:00

Убийство 6-летней Мирославы Третьяк: 13-летнему подозреваемому суд избрал меру пресечения Видео

20:12

Приметы на 30 июля: что нельзя делать и как защитить семью от беды

20:10

Вода и энергетика: выяснилось, какие вопросы рассмотрят на выездном заседании СНБО Видео

19:30

В Карпатах разряд молнии покалечил туристов

19:30

Путин не вечен, только это ничего для Украины не меняет мнение

19:26

Магнитные бури в конце июля 2021: что делать, когда сдавит голову Видео

19:19

"Случилось самое худшее": мама убитой 6-летней девочки в Харьковской области рассказала подробности Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять