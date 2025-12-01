"Есть достойные люди": Зеленский сделал заявление относительно нового главы Офиса президента

Президент планирует провести дополнительные консультации.

Зеленский сделал заявление о новом главе Офиса президента / Коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский, facebook.com/victoria.strakhova

Зеленский пока не будет озвучивать имен кандидатов на должность главы ОП

Он хочет провести дополнительные консультации

Президент добавил, что в Украине "есть очень достойные люди"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после возвращения в Киев должен провести дополнительные консультации перед тем, как назначить нового руководителя Офиса президента.

Об этом Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Озвучивать я не буду (кто станет руководителем ОП - ред.) Хочу провести дополнительные консультации после возвращения. Мой выбор зависит от некоторых вещей, от направления менеджмента, фокусируемся больше на дипломатии или других очень важных направлениях", - отметил президент.

На просьбу журналистов назвать фамилии возможных кандидатов Зеленский сказал, что "в Украине есть достойные люди, думаю, вы это увидите"

Какой худший вариант по мирному плану - мнение эксперта

Российский политолог Дмитрий Орешкин заявил, что у президента РФ Владимира Путина не хватает гибкости и реальных политических ресурсов для принятия согласованного с США мирного плана по Украине.

"В этом узком коридоре для Путина возникает проблема. Он скажет: "Нет, товарищ Трамп (президент США Дональд Трамп, - ред.), вот эти 19 пунктов нас не устраивают". Формально это скажет Песков или кто-нибудь еще, но смысл будет таким. И тогда возникает проблема для самого Трампа. Что дальше? Скажет ли он: "Ну ладно, Путину продавить не смог - иду заниматься Бангладеш или Тайванем, там меня уважают"? А тут что? Тогда возникает худший вариант, когда он оставляет Украину и Россию "наедине", а Западная Европа автоматически приобретает огромную роль, потому что ей придется замещать позицию США", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Он отметил, что для Америки это станет серьезным ударом - фактически признанием некомпетентности и ухода из ключевого глобального региона. В то же время Орешкин убежден, что Трампу не дадут "уйти с темы" украинского урегулирования из-за слишком большого общественного резонанса.

Отставка Ермака - последние новости

Как писал Главред, 28 ноября глава ОП Андрей Ермак подал в отставку. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Ермака за патриотическую позицию в переговорах и анонсировал консультации по новому руководителю Офиса президента.

Кроме того, НАБУ и САП проводили обыски у руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в правительственном квартале. Следственные действия санкционированы и происходили в рамках расследования.

Напомним, Зеленский утвердил состав украинской делегации для переговоров с США, международными партнерами и РФ по миру. Главой делегации стал секретарь СНБО Рустем Умеров. В состав вошли советник ОП Александр Бевз, руководитель ГУР Кирилл Буданов, глава Генштаба Андрей Гнатов, руководитель внешней разведки Олег Иващенко, первый заместитель МИД Сергей Кислица, первый заместитель секретаря СНБО Евгений Острянский и заместители СБУ и ГУР.

Об источнике: Офис Президента Украины Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

