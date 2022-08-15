"Их в расход": бучанский палач из РФ рассказал о зверствах и убийствах на Киевщине

Даниил Фролкин / Слідство. Інфо

Российский оккупант Даниил Фролкин, которому в июне Офис генпрокурора Украины объявил подозрение в убийстве мирного жителя Андреевки Киевской области, рассказал о том, как он участвовал в убийствах, пытках и грабежах на Киевщине.

Журналисты Важных историй взяли у него показания. Оккупант обвинил своих командиров в том, что они вели российских военных на смерть без должной разведки. Также, по его словам, отдавал приказы о расстреле гражданских заместитель командира бригады, подполковник Александр Прокурат.

"Я, военнослужащий войсковой части 51460, гвардии ефрейтор, Фролкин Даниил Андреевич, признаюсь во всех преступлениях, которые я совершил в Андреевке, в расстреле гражданского населения, обворовывании гражданского населения, изъятии у них телефонов и в том, что наше командование в *** (нецензурно, - ред.) не ставит наших бойцов, всю пехоту, которая бьется на передовой, на линии фронта", - рассказал Фролкин.

На уточнение, что он подразумевает, когда признается "в расстреле гражданского населения", оккупант рассказал, что в марте командиры попросили его и еще нескольких рядовых сопроводить их на обыск в домах трех жителей Андреевки.

/ storage.googleapis.com

"Мы завели их в три дома, они показали дома. В домах были не их фотографии. То есть это не их дома были по факту. Третий вообще в развалине какой-то жил. При них была пачка денег: гривны, доллары, всякая *** (нецензурно, - ред.). Подполковник, который был с нами, Александр Прокурат, забрал эти деньги себе, а остальные — документы, телефоны — отдал нам и сказал: "Их в расход". Все, я пошел и (одного из них) в расход пустил", - добавил Фролкин.

Ранее сообщалось, что Бучанская окружная прокуратура объявила подозрение российскому военнослужащему белорусского происхождения Сергею Колоцею. По данным следствия, он расстрелял, по меньшей мере, четырех гражданских в Буче Киевской области.

Смотрите новости Киева онлайн

Читайте также: