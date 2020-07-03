"Врачи покрывают ментов": всплыли скандальные факты в деле об изнасиловании в Кагарлыке

Жертва изнасилования в Кагарлыке Неля Погребицкая / kp.ua

Адвокат жертвы изнасилования полицейскими в Кагарлыке Нели Погребицкой Елена Сотник рассказала о том, что пострадавшей в нескольких больницах отказывались проводить осмотр.

Как написала она в Facebook, фельдшер, приехавший на вызов, посоветовал заявить в полицию и повез пострадавшую в приемное отделение больницы в Кагарлыке на осмотр гинеколога.

"Медсестра, которая должна выступать в этом деле свидетелем, позвонила спросить, кто дежурный из гинекологов. После разговора она сообщила, что гинеколог Мария Николаевна не будет осматривать Нелю, ведь не хочет проблем с полицией", – утверждает Сотник.

После этого Погребицкую фельдшер отвез в приемное отделение Обуховской больницы.

"В Обухове наверное тоже не захотели иметь проблем с полицией, потому осмотрели только поверхностно и не позвонили в правоохранительные органы", – отметила адвокат.

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По ее словам, осмотр пострадавшей провели только в больнице города Украинка, где и вызвали полицию. Вместе с ней приехали и представители ГБР.

"Это наша правда – где полиция пытает и насилует, а медицина покрывает насильников и отказывает в медицинской помощи", – добавила Сотник.

Напомним, в ночь на 24 мая в Кагарлыке Киевской области оперуполномоченный полиции Сергей Сулима и начальник сектора полицейского отделения Николай Кузив в служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля.

26 мая суд взял под стражу обоих полицейских без права на внесение залогов. Председатель Нацполиции Игорь Клименко уволил Сулиму и Кузива из полиции.