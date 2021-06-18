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Открыл "охоту" на маленьких мальчиков: на Одесчине поймали педофила с 50-летним стажем

18 июня 2021, 12:46
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Мужчина заманивал детей в комнату общежития и насиловал. Все писал на видео, а потом шантажировал компроматом.

Виталий Филиппов
Минимум два раза из четырех педофил был судим под другими фамилиями. В Виталия Филиппова он превратился осенью 2018 года / obozrevatel.com

В Одесской области задержали серийного педофила. Мужчина насиловал и развращал детей. Он четыре раза был судим, но тюрьма его не исправила. Рецидивист три года назад досрочно вышел из колонии, переехал в город Южный, устроился охранников в Дворец культуры и под новой фамилией открыл "охоту" на маленьких мальчиков.

Как пишет издание Думская со ссылкой на источники в прокуратуре, задержанному 70 лет. Он заманил девятилетнего мальчика в комнату общежития и изнасиловал - при этом записывал на видео все, что происходило.

Потом преступник начал шантажировать ребенка. Он пригрозил, что покажет компромат друзьям мальчика. Чтобы этого не произошло, ребенок должен приводить к "дедушке" своих сверстников. С этими детьми педофил проворачивал ту же схему.

Тревогу забили родители одного из пострадавших. Они обратились в полицию. Были установлены все жертвы и личность насильника.

Педофил попытался скрыться и съехал из общежития. При этом он использовал документы на другую фамилию. Однако правоохранители все равно арестовали мужчину. Сейчас он находится в следственном изоляторе. Ему инкриминируют сразу четыре преступных эпизода, а пострадавших в деле шестеро.

Что известно о педофиле-рецидивисте

Задержанного зовут Виталий Филиппов. Он родился в г. Белгород-Днестровский Одесской области. Мужчина был неоднократно судим за преступления против детей, передает Obozrevatel.

Впервые он попал за решетку в 1968 году в 17-летнем возрасте. Вторая судимость - в 1997 году в Днепропетровской области. Третья - в 2001 году в Херсоне. Четвертый раз Филиппов отбывал наказание за преступления, совершенные в 2012 в Кировограде (теперь - Кропивницкий). Мужчине инкриминировали изнасилование малолетних, развращение, создание порнографии.

На счету преступника было несколько жертв, младшему из которых на тот момент было всего 2 года.

Выйти на свободу насильник детей должен был в августе 2021 года. Однако в феврале 2018 Петровский районный суд Кировоградской области удовлетворил ходатайство педофила и "скостил" ему треть срока. Суд решил, что опасный преступник стал на путь исправления.

Как преступник скрывал свое прошлое

Минимум два раза из четырех педофил был судим под другими фамилиями. В Виталия Филиппова он превратился осенью 2018 года, когда устроился на работу охранником в Дворец культуры Дружба в г. Южный Одесской области.

"Он был хорошим и ответственным сотрудником. Не очень контактным, не искал дружбы с кем-то. Я даже подумать не мог, что такое произойдет", - рассказал директор Дворца культуры Петр Кутинец.

Несколько раз руководитель видел, как вечером к охраннику приходил мальчик, который называл Филиппова дедушкой.

"Больше гостей не было - к нему не ходили ни друзья, ни женщины. Меня информация о задержании нашего охранника просто шокировала", - добавил Кутинец.

Как сообщал Главред, в Днепропетровской области 52-летний мужчина, который вместе со своей бывшей женой создал дом семейного типа, развращал одну из приемных дочерей.

В Киеве завхоз школы в лифте напал и изнасиловал 10-летнюю девочку.

Весной минувшего года в Днепре правоохранители заподозрили 56-летнего музыкального руководителя детского коллектива в изнасиловании 12-летней воспитанницы.

По данным прокуратуры, мужчина, применяя психологическое давление, заставлял девочку заниматься с ним сексом. При этом свои действия он записывал на видео, которое в дальнейшем продавал.

педофил новости Одессы
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