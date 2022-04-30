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Пили, насиловали и снимали на телефон: оккупанты выместили злость на 15-летней девочке из Ворзеля

30 апреля 2022, 09:59

На ее глазах убили 14-летнего мальчика, а мать - подстрелили. Женщина два дня истекала кровью и скончалась. Сама девочка просидела в подвале 10 дней.

военные преступления россии
15-летняя девочка рассказала, что ее в Ворзеле изнасиловали российские оккупанты / Фото ua.depositphotos.com, Reuters

Гражданин Казахстана Константин Кястутисович, спасавший людей с оккупированных территорий, рассказал жуткую историю, которая произошла с 15-летней девочкой в Ворзеле Киевской области, пока он был оккупирован российскими войсками. Путинские солдаты жестоко насиловали девочку и снимали все на телефон. Ей чудом удалось выжить.

Кястутисович в течение месяца спасал людей из Ворзеля. В одном из районов города была основная концентрация россиян. Оттуда поступало много просьб о помощи, передает 24 канал.

По словам мужчины, женщин, детей, пожилых людей там держали, как живой щит. Люди жили без еды, потому он решил отвезти им гуманитарную помощь.

"Я подъехал и выложил из багажника продукты. В этот момент в багажник заползла девочка. Я даже не видел ее. Я увидел, когда уже отъехал, что у меня между сиденьями лежит прижавшийся ребенок. Когда я увидел ее взгляд, она просто сказала: "Спасите меня". Я тогда такой страх пережил, потому что понимал, что что-то не так, и ее могут искать", – вспомнил мужчина.

15-летняя девочка рассказала, что ее изнасиловали российские оккупанты. На ее глазах убили 14-летнего мальчика, а мать - подстрелили. Женщина два дня истекала кровью и впоследствии скончалась. Сама девочка просидела в подвале десять дней.

"Когда она рассказала мне всю эту историю, то я двое суток не спал. Я не поехал на следующий день в Ворзель, я просто плакал. Я не мог вообразить, что в 21 веке такое могут творить люди. Это были 20-летние парни, россияне, которые над ней издевались. Они пили, насиловали ее, снимали это на телефон. Они фактически показывали на ней всю ненависть к Украине, на этой 15-летней девочке", – сказал мужчина.

Сейчас девочку отправили в Латвию, где она проходит реабилитацию.

Военные преступления России

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что изнасилование стало еще одним оружием путинской армии против мирного населения на временно оккупированных территориях.

Офис уполномоченного по правам человека уже начал получал жалобы от украинцев о половых преступлениях, совершенных против них российскими военными.

В частности, в Киевской области в селе Иванков российские оккупанты изнасиловали сестер-подростков в возрасте 15 и 16 лет. После этого девушки в поселке стали стричь волосы, "чтобы быть менее привлекательными".

В одном из сел на ингулецком направлении на Херсонщине оккупанты изнасиловали 16-летнюю беременную девушку и 78-летнюю пенсионерку.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что российские оккупанты массово насиловали украинских женщин, после чего вешали и сжигали.

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