У Зеленского жестко отреагировали на интервью Поклонской для Гордона

Гордон взял интервью у Поклонской / Фото: скриншот из видео

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич резко отреагировал на интервью, которое украинский журналист Дмитрий Гордон взял у бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской, известной своей антиукраинской позицией.

"Такие лица должны нести ответственность перед страной за совершение государственной измены и перед обществом за совершение военных преступлений. Кроме этого, такие лица, которые своими действиями напрямую способствовали оккупации части территории Украины, не могут и не будут считаться голосом крымчан, так как искажают факты и истину в своих утверждениях", — написал он в Facebook.

Кориневич напомнил, что в Украине Поклонскую подозревают в государственной измене. По его убеждению, надлежащую оценку действиям Поклонской предоставят украинские правоохранительные органы и органы международного уголовного правосудия. Поэтому сам факт интервью, когда преступнице дали возможность озвучить свою позицию, по мнению чиновника является неприемлемым.

В беседе с Гордоном экс-прокурор рассказала о своем отношении к украинскому языку и национальным песням, заявила, что Виктор Янукович "незаконно свергнутый президент", а "предателями" она считает людей, которые "захватили сегодня Украину и пытаются ее уничтожить".

Напомним, администрация Facebook убрала галочку персональной верификации со страницы депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской, которая ранее была так называемым прокурором аннексированного Крыма.

Как ранее сообщалось, Поклонская разразилась очередным бредом об Украине. Депутат Госдумы нашла актуальную тему для своих рассуждений - пандемию коронавируса.