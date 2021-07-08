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"Прилег, предложил отношения": детали скандала с беременностью 12-летней девочки от 17-летнего парня

8 июля 2021, 17:46
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Сергей подчеркнул, что не отказывается от ребенка, но говорит, что о возрасте партнерши не знал.

17-летнему парню на Черниговщине грозит тюрьма за секс с несовершеннолетней / Скриншот

Стали известны подробности скандальной истории в Черниговской области, где 12-летняя школьница забеременела от 17-летнего парня.

Как рассказала мать девочки, она недосмотрела за своей дочерью, но говорит, что молодые люди любят друг друга, говорится в материале Сегодня.

Сама 12-летняя девочка не комментирует скандал, но за своего потенциального зятя вступилась ее мать.

"Сергею инкриминируют насилие. Какое насилие может быть, если обоюдное согласие", - утверждает женщина.

В свою очередь парень подчеркнул, что не отказывается от ребенка.

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"Не скрываю – ребенок мой. Мне позвонил отчим ее, мой крестный. Приедь, познакомишься с девушкой. Я приехал. Они пошли другую хату протапливать, я прилег. Предложил ей отношения эти. Она отказалась, потом согласилась", - рассказал свою версию "романа" с 12-летней девочкой 17-летний парень.

По его словам, о том, что его партнерше только 12 лет, он не знал. А теперь уже в октябре молодые люди ждут девочку.

"Звонит и говорит: мне не 14, мне 12. Я как взялся за голову. Думаю, хана мне будет. Что будут уголовное дело открывать – я точно не знал", - рассказал Сергей.

Теперь ему грозит до 15 лет за решеткой за развращение несовершеннолетней. По закону – его партнерша еще ребенок.

В местной соцслужбе не исключили того, что ребенка могут забрать из семьи. Там утверждают, что мать не надлежащим образом выполняет свои родительские обязанности.

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Ранее на Волыни 63-летний мужчина изнасиловал свою 13-летнюю падчерицу, которая впоследствии родила от него ребенка. В Волынской областной прокуратуре сообщили, что за изнасилование малолетней девочки мужчину приговорили к 11 годам тюрьмы.

новости Чернигова беременность
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