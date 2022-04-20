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Ребенка хоронили дважды: оккупанты расстреляли 13-летнего мальчика, который пытался сбежать от войны

20 апреля 2022, 06:42

Елисей вместе с мамой и братом пытался выехать из села Победа. Россияне расстреляли авто. Шапку, в которой был мальчик, насквозь прошило пулями и осколками.

13-летнего Елисея убили российские оккупанты
13-летнего Елисея убили российские оккупанты / Фото facebook.com/tania.nackonechna

В марте российские оккупанты убили 13-летнего мальчика из Броваров Киевской области по имени Елисей. Трагедия произошла, когда ребенок вместе с мамой Инной и трехлетним братом пытались выехать из села Победа Барышевского района.

Сначала семья шла пешком, а затем смогла выехать колонной из пяти машин. Россияне четко видели, что в автомобиле только женщины и дети, передают Факты ICTV.

Захватчики выпустили людей и даже помахали им вслед, а затем подло расстреляли авто. Погибли семь человек, в том числе и Елисей.

Когда начался обстрел колонны, мать Елисея с младшим сыном была в одной машине, а 13-летний мальчик ехал в другой. Первое авто взорвалось после попадания снаряда. Инна надеялась, что старший сын жив, просто не смог выбежать из машины. Однако ребенок погиб на месте.

Шапку, в которой был Елисей, насквозь прошило пулями и осколками. Белая футболка, которую он надел поверх куртки, чтобы показать захватчикам, что он мирный житель, залита кровью.

"Мне хватило одного взгляда, чтобы понять: смерть была мгновенной. Он лежал как котенок, скрутившись калачиком на заднем сидении", – рассказала мать убитого оккупантами ребенка.

Фото facebook.com/tania.nackonechna

Ребенка хоронили дважды

Забрать тело Елисея из-за активных боевых действий удалось не сразу. После этого его похоронили в селе Победа возле дома пожилой женщины, где семья вместе с другими людьми скрывалась от войны. Россияне не давали отнести тело убитого ребенка на кладбище. Отца мальчика на похоронах не было, потому что он тогда воевал на фронте.

Через месяц мужчину отпустили попрощаться с сыном, и тогда Елисея похоронили второй раз на новом кладбище в Броварах. Его тело было в закрытом гробу, так что отец не увидел своего сына.

Елисея похоронили второй раз на новом кладбище в Броварах / Фото facebook.com/tania.nackonechna

19 апреля исполнилось 40 дней со дня гибели Елисея. Его мать считает, что российские оккупанты не заслужили той легкой и быстрой смерти, которую обеспечивают им Вооруженные силы Украины.

"Их нужно пытать хуже, чем они пытали других людей", – сказала Инна.

Читайте также"Стреляли прицельно в сердце и голову": в Буче оккупанты расстреляли мужчину на глазах у сынаКак сообщал Главред, 70-летняя украинка Надежда Трубчанинова ежедневно ездила автостопом из своей деревни в разрушенную Бучу в надежде найти сына, которого убили российские оккупанты. Женщина нашла тело погибшего сына через неделю. Похороны прошли 16 апреля. Убили 48-летнего Вадима Трубчанинова в Буче 30 марта. Ради того, чтобы проводить сына в последний путь, Надежда не стала эвакуироваться из Киевской области, которая временно была под оккупацией врага.

Также в Буче Киевской области российские оккупанты расстреляли, а потом переехали танком мирного жителя Александра Шевчука, который перевозил раненых в больницу. Жестокое убийство украинца произошло еще 7 марта. Почти месяц машина, в которой ехал мужчина, стояла на дороге в центре Бучи, а в ней лежало тело Александра.

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