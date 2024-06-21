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РФ впервые могла сбросить на Украину новую бомбу ФАБ-3000: что говорят в Воздушных силах

Анна Ярославская
21 июня 2024, 12:57
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О действительно "новом" применении можно будет говорить, когда официально удастся собрать обломки или хотя бы ознакомиться с местом удара.
Оккупанты могли применить ФАБ-3000 М-54 на Харьковщине
Оккупанты могли применить ФАБ-3000 М-54 на Харьковщине / Коллаж: Главред, фото: росСМИ

В стране-агрессоре РФ заявили о якобы "первом использовании" авиабомбы ФАБ-3000 М-54. Удар вероятно был нанесен по Харьковской области. В Воздушных силах пока не могут подтвердить эту информацию.

Как говорится в отчете Института изучения войны (ISW) за 20 июня, оккупанты применили новую бомбу ФАБ-3000 М-54 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК) для удара по украинским позициям в Харьковской области.

Отмечается, что российские источники широко распространили якобы кадры первого удара ФАБ-3000 М-54 по украинскому дислокационному пункту в Липцах Харьковской области 20 июня, отметив, что якобы бомба повлекла за собой значительные разрушения, даже упав в 10 метрах от намеченной цели.

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Проверить достоверность кадров, которые распространили российские пропагандисты пока невозможно.

РФ впервые могла сбросить на Украину новую бомбу ФАБ-3000: что говорят в Воздушных силах

ISW пишет, ссылаясь на данные российских пропагандистов, что удар 20 июня якобы "не был особенно точным, но радиус поражения ФАБ-3000 компенсирует его недостаточную точность".

ФАБ-3000 М-54 по украинскому дислокационному пункту в Липцах
Вероятный удар ФАБ-3000 М-54 по украинскому дислокационному пункту в Липцах / скриншот

Тем временем в Defense Express отмечают, что сама бомба действительно промахнулась, но дело в том, что путем постоянного наращивания калибра бомбы, россияне как раз пытаются компенсировать недостатки системы навигации и управления комплектов УМПК.

По мнению аналитиков ISW, тот факт, что российские силы выяснили, как запускать ФАБ-3000, если это действительно подтвердится, является "значительным событием" и увеличит разрушительный потенциал постоянных атак России планирующими бомбами против украинских сил и инфраструктуры.

"Российские войска уже увеличили использование управляемых и неуправляемых планирующих бомб против Украины, в частности в Харьковской области, к разрушительному эффекту, и если российские войска смогут запустить массовый залп с ФАБ-3000 (или даже более тяжелых управляемых планирующих бомб), они смогут нанести еще больший вред украинским фронтовым позициям и критической инфраструктуре", - отмечают аналитики.

Что говорят в Воздушных силах

В Воздушных силах ВСУ отмечают, что о действительно "новом" применении можно будет говорить, когда официально удастся собрать обломки или хотя бы ознакомиться с местом удара.

"Поэтому необходимо немного подождать до того, пока удастся исследовать это место и уже с уверенностью сообщить нашим зрителям о том, что это был за тип боеприпаса. ФАБ -3000 - это до сих пор редкий случай. Вероятно, если экспертиза все же подтвердит, это станет одним из первых случаев, когда россияне применили такую мощную авиационную бомбу", - сказал в эфире телемарафона спикер Илья Евлаш.

ФАБ -3000 - что о ней известно

Бывший министр обороны России Сергей Шойгу впервые объявил о серийном производстве ФАБ-3000 во время визита в Нижегородскую область в марте 2024 года.

"В случае с ФАБ-3000 М-54 - это боеприпас длиной 3,3 метра, диаметром (по стабилизатору) в 1 метр, общим весом 3067 кг, из которых около 1200 кг взрывчатого вещества. Поэтому, учитывая это, промах бомбы даже на несколько десятков метров уже имеет меньшее значение, чем по сравнению с ФАБ-250 или ФАБ-500", - говорится в статье Defense Express.

ФАБ-3000
ФАБ-3000 / Фото: росСМИ

Эксперты отмечают, что основным вопросом остается носитель ФАБ-3000 с УМПК, "хотя очевидно, что речь идет о фронтовом бомбардировщике Су-34", который на центральном пилоне может нести боеприпасы весом до 4 тонн. Также под вопросом дальность сброса такого боеприпаса, которая может быть меньше чем у бомб меньшего калибра.

ФАБ-3000, инфографика
ФАБ-3000 - основные характеристики / Главред

Ранее Милитарный писал, что единственным носителем этих авиабомб в арсенале Воздушно-космических сил России являются стратегические бомбардировщики Ту-22М3.

Россияне уже применяли эти сверхмощные авиабомбы для бомбардировок Азовстали во время обороны Мариуполя.

Бомбардировщик может нести до двух таких авиабомб во внутренних отсеках.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Ситуация на Харьковщине - последние новости

Российские оккупанты по-прежнему планируют захватить дополнительные территории на севере Харьковской области или закрепиться на тех землях, которые они уже захватили. Враг намерен перебросить туда морскую пехоту и боевиков Кадырова. Об этом заявил офицер отделения разведки бригады Рубеж Нацгвардии Украины Виталий Литвин.

Тем временем Силы обороны Украины сумели освободить от российских оккупантов территории в Харьковской области - село Тихое и районы в южной и центральной части села Старица возле Волчанска.

Ранее сообщалось о том, что россияне прорвались возле Волчанска. Аналитики Института изучения войны сообщили, что российская оккупационная армия недавно продвинулась вблизи Волчанска в Харьковской области. Впрочем, их темп наступательных операций замедлился.

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