Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Россияне атаковали роддом в Сумах, там были дети - первые подробности

Мария Николишин
6 октября 2025, 12:32обновлено 6 октября, 13:38
233
По предварительной информации, пострадавших нет.
Россияне атаковали роддом в Сумах, там были дети - первые подробности
Россияне атаковали Сумы / коллаж: Главред, фото: t.me/suspilnesumy

Коротко:

  • Россияне ударили беспилотником по зданию медучреждения в Сумах
  • Там находились 166 человек, среди них - 11 детей
  • Известно, что крыша перинатального центра загорелась

Страна-агрессор Россия в понедельник, 6 октября, атаковала Сумы. В городе был слышен взрыв. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Он заявил, что враг прицельно ударил беспилотником по зданию медучреждения в Ковпаковском районе Сум.

видео дня

"На момент атаки в заведении находились 166 человек, среди них - 11 детей. Все люди на момент атаки были в укрытии. Предварительно, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Григоров добавил, что угроза повторных атак сохраняется, поэтому он призвал людей оставаться в укрытиях и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак также сообщил, что в результате российского удара по Сумах загорелась крыша перинатального центра.

"На момент атаки внутри находились: 11 детей, 35 пациенток, 120 работников. Всем удалось спуститься в укрытие. Обстрел продолжается", - написал он.

Россияне атаковали Сумы - видео:

Россияне атаковали роддом в Сумах, там были дети - первые подробности

В ГСЧС позже добавили, что спасатели оперативно ликвидировали пожар на крыше здания перинатального центра в Сумах.

  • Удар по перинатальному центру в Сумах
    Удар по перинатальному центру в Сумах фото: ГСЧС
  • Удар по перинатальному центру в Сумах
    Удар по перинатальному центру в Сумах фото: ГСЧС
  • Удар по перинатальному центру в Сумах
    Удар по перинатальному центру в Сумах фото: ГСЧС
  • Удар по перинатальному центру в Сумах
    Удар по перинатальному центру в Сумах фото: ГСЧС
  • Удар по перинатальному центру в Сумах
    Удар по перинатальному центру в Сумах фото: ГСЧС
  • Удар по перинатальному центру в Сумах
    Удар по перинатальному центру в Сумах фото: ГСЧС
Подготовка РФ к ударам по Украине

В Институте изучения войны (ISW) ранее говорили, что Россия накапливала баллистические и крылатые ракеты в течение сентября.

Аналитики считают, что эти ракеты будут использованы для проведения нескольких масштабных ударов по Украине.

Российские удары - последние новости Украины

Как сообщал Главред, в понедельник, 6 октября, российская армия ударила по Запорожью. Взрывы прогремели в нескольких районах. Известно, что россияне атаковали территорию одного из предприятий Запорожья.

В ночь 6 октября страна-агрессор Россия в очередной раз атаковала Одесскую область ударными беспилотниками типа Шахед. Известно о попадании в промышленный объект, там возник пожар.

Также российская оккупационная армия атаковала Харьков и область ударными дронами. Есть пострадавшие. Два человека погибли. В Новобаварском районе возникли пожары и разрушения на территории одного из объектов, в Шевченковском - горел автомобиль.

Читайте также:

О персоне: Олег Григоров

Олег Григоров - украинский государственный деятель, генерал полиции 3-го ранга. Председатель Сумской областной государственной администрации (с 17 апреля 2025 года), ранее был советником председателя Национальной полиции Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Сумская область новости Украины новости Сум атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россияне атаковали роддом в Сумах, там были дети - первые подробности

Россияне атаковали роддом в Сумах, там были дети - первые подробности

12:32Украина
Детали из стран НАТО в ракетах РФ: Зеленский сказал, кого ждут санкции

Детали из стран НАТО в ракетах РФ: Зеленский сказал, кого ждут санкции

11:51Война
Поставки оккупантов задержаны: партизаны устроили сокрушительную диверсию

Поставки оккупантов задержаны: партизаны устроили сокрушительную диверсию

11:04Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 6 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Мама и папа на стиле: Леся Никитюк поделилась редким фото с женихом-военным

Мама и папа на стиле: Леся Никитюк поделилась редким фото с женихом-военным

"Эй, тыл, дай нам людей": технологии на войне не спасут, когда у врага больше военных

"Эй, тыл, дай нам людей": технологии на войне не спасут, когда у врага больше военных

Китайский гороскоп на сегодня 6 октября: Крысам - нервы, Обезьянам - стресс

Китайский гороскоп на сегодня 6 октября: Крысам - нервы, Обезьянам - стресс

Мобилизация усилится: ТЦК будут вызывать голосовавших на выборах

Мобилизация усилится: ТЦК будут вызывать голосовавших на выборах

Последние новости

13:39

Цифровизация боевого опыта: как создать базу лидерства в ВСУ

13:39

Максим Галкин принял важнейшее решение - детали

13:37

Айфон 17 Про Макс — прорыв или тот же 16-й в новом корпусе? новости компании

13:09

Меркель оскандалилась обвинением Польши и стран Балтии в войне РФ с УкраинойВидео

13:05

"Уже сил нет": предательница Лолита Милявская оказалась на грани

Путин будет прощупывать Европу, его аппетиты растут - БондаревПутин будет прощупывать Европу, его аппетиты растут - Бондарев
12:57

"Мое первое предложение": известная украинская актриса второй раз выходит замуж

12:52

Горько молодым: Даша Квиткова намекнула на свадьбу с Владимиром Бражко

12:38

"Отдаю четыре области и Крым": Арестович рассказал Собчак о своем "мирном плане"Видео

12:37

Финальный кадр снят: завершились съемки приключенческого сериала 2+2 "Выговский"

Реклама
12:32

Россияне атаковали роддом в Сумах, там были дети - первые подробностиФотоВидео

11:55

Украина не получит Tomahawk от США: дипломат назвал главную причинуВидео

11:51

Детали из стран НАТО в ракетах РФ: Зеленский сказал, кого ждут санкции

11:36

"Губа не дура": дочь путиниста Киркорова напугала отца внезапным требованием

11:04

Поставки оккупантов задержаны: партизаны устроили сокрушительную диверсиюВидео

11:03

Китайский гороскоп на завтра 7 октября: Козлам - страх, Собакам - несчастный случай

10:56

В Запорожье прогремели взрывы, над городом - дым: РФ атаковала предприятие

10:46

Цены на яйца подскочили: украинцы узнали новую стоимость в супермаркетах

10:44

Настоящие перфекционисты: 4 знака зодиака, у которых должно быть все идеально

10:28

Над Украиной взойдёт "Урожайная суперлуна": когда любоваться потрясающим явлением

10:23

Украинцев будут штрафовать за летнюю резину: когда "переобуваться"

Реклама
10:19

"Руку не чувствую": путинистка Успенская показалась после сложной операции

10:09

Цены опустошают кошелек: в Украине подорожал ряд популярных продуктов

09:56

РФ атакует Украину ударными дронами с новой стратегией: в Le Monde узнали детали

09:49

Вот она связь с Ани Лорак: Мурат Налчаджиоглу в ярости от происходящего

09:23

РФ атаковала промышленный объект и энергетику - возник пожар, детали

09:22

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 6 октября (обновляется)

09:16

РФ ударила по Харькову и области дронами: разрушены дома, есть жертвы и пострадавшиеФото

08:41

Полнолуние в октябре 2025 принесет 3 знакам зодиака большой куш: кто счастливчик

08:37

Карта Deep State онлайн за 6 октября: что происходит на фронте (обновляется)

08:27

Эффективность РФ на фронте упадет: в ISW сказали, что нужно сделать ВСУ

08:23

Взрывы прогремели в РФ: под удар попал стратегический завод в ДзержинскеВидео

07:56

Неуязвимы для РЭБ: Краматорск был впервые атакован FPV-дроном на оптоволокнеФото

06:55

В Крыму - мощнейшие взрывы: горит нефтебаза, атакована воинская частьВидео

06:22

РПЦ устала от себя самой - просит звать полным именеммнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке, где мальчик строит песочные замки, за 31 с

05:00

Все в огне, везде руины: страшные кадры с первыми минутами после удара по Львовщине

04:03

"Часть стратегии": политолог объяснил появление дронов РФ над Европой, чего ждатьВидео

03:30

Космический прорыв: миссия на Луну раскроет невероятную загадку цивилизации

02:37

Не упустите свой шанс: названы самые удачные дни октября для каждого знака зодиака

02:09

Враг изменил тактику на фронте: в Генштабе рассказали важный нюанс

Реклама
01:30

Роман Сасанчин хочет забрать к себе дочь после развода - как отреагировала экс-жена

01:06

"Почему ты не идешь играть": Караваев жестко "наехал" на фаната после неудачного матчаВидео

00:25

"Стратегическая цель России": генерал раскрыл секрет массированных ударов по Украине

00:19

Почти два десятка дронов: Харьков под массированной атакой дронов, есть пострадавшие

05 октября, воскресенье
23:47

Мама и папа на стиле: Леся Никитюк поделилась редким фото с женихом-военным

23:16

Опаснее льда: какую ловушку на самом деле скрывает опавшие листья для водителей

23:06

Белгородская область в блэкауте: ракета влупила по российской энергетикеВидео

22:22

Для ударов по НПЗ РФ Украина уже использует "Фламинго" - The Economist

22:06

Китай помогал России бить по Львовщине: ракеты и дроны наводились спутниками

21:57

Зимний сон без вредителей: эффективные методы обработки сада после опадения листьевВидео

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять