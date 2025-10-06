Россияне атаковали роддом в Сумах, там были дети - первые подробности

По предварительной информации, пострадавших нет.

Россияне атаковали Сумы / коллаж: Главред, фото: t.me/suspilnesumy

Коротко:

Россияне ударили беспилотником по зданию медучреждения в Сумах

Там находились 166 человек, среди них - 11 детей

Известно, что крыша перинатального центра загорелась

Страна-агрессор Россия в понедельник, 6 октября, атаковала Сумы. В городе был слышен взрыв. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Он заявил, что враг прицельно ударил беспилотником по зданию медучреждения в Ковпаковском районе Сум.

"На момент атаки в заведении находились 166 человек, среди них - 11 детей. Все люди на момент атаки были в укрытии. Предварительно, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Григоров добавил, что угроза повторных атак сохраняется, поэтому он призвал людей оставаться в укрытиях и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак также сообщил, что в результате российского удара по Сумах загорелась крыша перинатального центра.

"На момент атаки внутри находились: 11 детей, 35 пациенток, 120 работников. Всем удалось спуститься в укрытие. Обстрел продолжается", - написал он.

Россияне атаковали Сумы - видео:

В ГСЧС позже добавили, что спасатели оперативно ликвидировали пожар на крыше здания перинатального центра в Сумах.

В Институте изучения войны (ISW) ранее говорили, что Россия накапливала баллистические и крылатые ракеты в течение сентября.

Аналитики считают, что эти ракеты будут использованы для проведения нескольких масштабных ударов по Украине.

Российские удары - последние новости Украины

Как сообщал Главред, в понедельник, 6 октября, российская армия ударила по Запорожью. Взрывы прогремели в нескольких районах. Известно, что россияне атаковали территорию одного из предприятий Запорожья.

В ночь 6 октября страна-агрессор Россия в очередной раз атаковала Одесскую область ударными беспилотниками типа Шахед. Известно о попадании в промышленный объект, там возник пожар.

Также российская оккупационная армия атаковала Харьков и область ударными дронами. Есть пострадавшие. Два человека погибли. В Новобаварском районе возникли пожары и разрушения на территории одного из объектов, в Шевченковском - горел автомобиль.

О персоне: Олег Григоров Олег Григоров - украинский государственный деятель, генерал полиции 3-го ранга. Председатель Сумской областной государственной администрации (с 17 апреля 2025 года), ранее был советником председателя Национальной полиции Украины, пишет Википедия.

