Россияне атаковали роддом в Сумах, там были дети - первые подробности

Коротко:
- Россияне ударили беспилотником по зданию медучреждения в Сумах
- Там находились 166 человек, среди них - 11 детей
- Известно, что крыша перинатального центра загорелась
Страна-агрессор Россия в понедельник, 6 октября, атаковала Сумы. В городе был слышен взрыв. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
Он заявил, что враг прицельно ударил беспилотником по зданию медучреждения в Ковпаковском районе Сум.
"На момент атаки в заведении находились 166 человек, среди них - 11 детей. Все люди на момент атаки были в укрытии. Предварительно, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Григоров добавил, что угроза повторных атак сохраняется, поэтому он призвал людей оставаться в укрытиях и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак также сообщил, что в результате российского удара по Сумах загорелась крыша перинатального центра.
"На момент атаки внутри находились: 11 детей, 35 пациенток, 120 работников. Всем удалось спуститься в укрытие. Обстрел продолжается", - написал он.
Россияне атаковали Сумы - видео:
В ГСЧС позже добавили, что спасатели оперативно ликвидировали пожар на крыше здания перинатального центра в Сумах.
В Институте изучения войны (ISW) ранее говорили, что Россия накапливала баллистические и крылатые ракеты в течение сентября.
Аналитики считают, что эти ракеты будут использованы для проведения нескольких масштабных ударов по Украине.
Российские удары - последние новости Украины
Как сообщал Главред, в понедельник, 6 октября, российская армия ударила по Запорожью. Взрывы прогремели в нескольких районах. Известно, что россияне атаковали территорию одного из предприятий Запорожья.
В ночь 6 октября страна-агрессор Россия в очередной раз атаковала Одесскую область ударными беспилотниками типа Шахед. Известно о попадании в промышленный объект, там возник пожар.
Также российская оккупационная армия атаковала Харьков и область ударными дронами. Есть пострадавшие. Два человека погибли. В Новобаварском районе возникли пожары и разрушения на территории одного из объектов, в Шевченковском - горел автомобиль.
О персоне: Олег Григоров
Олег Григоров - украинский государственный деятель, генерал полиции 3-го ранга. Председатель Сумской областной государственной администрации (с 17 апреля 2025 года), ранее был советником председателя Национальной полиции Украины, пишет Википедия.
