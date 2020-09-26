Стала известна судьба "черных ящиков" смертельного рейса самолета Ан-26

Стала известна судьба "черных ящиков" самолета Ан-26 / УНИАН

В субботу, 26 сентября, спасатели нашли тела всех 25 погибших в катастрофе Ан-26 в Харьковской области под Чугуевом. Также установлено местонахождение бортовых самописцев самолета, однако доступа к ним пока что нет.

Об этом сказал на внеочередном заседании правительства глава следственной комиссии, вице-премьер Украины Олег Уруский.

По его словам, "черные ящики" находятся в хвостовой части самолета.

"Черные ящики находятся в хвостовой части самолета, к ним пока что доступа нет, пока не завершены работы с телами погибших. Как только будут завершены работы с телами погибших, представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям смогут добраться до черных ящиков, то есть бортовых самописцев, и в зависимости от их состояния тогда мы сможем получить данные", - сказал Уруский.

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