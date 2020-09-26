Стала известна судьба "черных ящиков" смертельного рейса самолета Ан-26

К бортовым самописцам потерпевшего крушение под Чугуевом самолета доступа пока нет.
В субботу, 26 сентября, спасатели нашли тела всех 25 погибших в катастрофе Ан-26 в Харьковской области под Чугуевом. Также установлено местонахождение бортовых самописцев самолета, однако доступа к ним пока что нет.
Об этом сказал на внеочередном заседании правительства глава следственной комиссии, вице-премьер Украины Олег Уруский.
По его словам, "черные ящики" находятся в хвостовой части самолета.
"Черные ящики находятся в хвостовой части самолета, к ним пока что доступа нет, пока не завершены работы с телами погибших. Как только будут завершены работы с телами погибших, представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям смогут добраться до черных ящиков, то есть бортовых самописцев, и в зависимости от их состояния тогда мы сможем получить данные", - сказал Уруский.
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Авиакатастрофа под Харьковом - о чем говорилось ранее:
- 26 сентября вице-премьер, председатель Государственной комиссии по выяснению причин и обстоятельств катастрофы Ан-26 Олег Уруский заявил, что на идентификацию тел погибших в результате катастрофы военного самолета необходимо несколько недель.
- 26 сентября президент Украины Владимир Зеленский прибыл на место катастрофы самолета ВСУ в Харьковскую область. Он поручил приостановить все полёты на самолетах, аналогичных Ан-26, до выяснения обстоятельств авиакатастрофы.
- 26 сентября около 11 часов утра один из двух выживших при крушении Ан-26 под Чугуевом курсантов Харьковского национального университета внутренних дел умер в больнице. Таким образом, число жертв авиакатастрофы возросло до 26, поиски тел двух погибших продолжаются.
- 26 сентября глава Минобороны Андрей Таран сообщил, что военно-транспортный самолет Ан-26, по предварительным данным специалистов по летной безопасности, потерпел крушение под Харьковом – у Чугуева – из-за отказа датчика в двигателе.
- Государственное бюро расследований Украины рассматривает четыре версии причин крушения самолета Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины под Чугуевом в Харьковской области.
- По состоянию на утро 26 сентября найдено 23 тела – утром спасатели нашли еще одно тело, поиски еще двух продолжаются.
- Вечером в пятницу, 25 сентября, в Чугуеве Харьковской произошла авиакатастрофа – разбился военно-транспортный самолет Ан-26. Всего на борту находились 27 человек, из них 25 погибли. Два харьковских курсанта сумели спастись – выпрыгнули из самолета во время падения на аэродроме Чугуев. Оба были доставлены в больницу.