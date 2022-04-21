Тела разбросало на километры: под Житомиром мужчина вмиг потерял всю семью от удара двух авиабомб РФ

Житомир / Суспильне

Житель Житомирской области Владимир Ободзинский в мгновение потерял всю семью. Семья погибла от удара двух авиабомб, сброшенных российскими военными на их дом.

Как рассказал Суспільному староста Малиновского старостинского округа Владимир Савченко, Владимир Ободзинский - житель села Юровка Малинского общества.

"С начала вторжения России на территорию Украины он работал в Киеве. Дома осталась жена с двумя детьми – сыном-подростком и взрослой дочерью, у которой год назад родились сын и дочь", - рассказывает Владимир Савченко.

8 марта российская авиация во двор усадьбы сбросила две авиабомбы. Пятеро человек погибли в одно мгновение.

Староста вспоминает рассказ Владимира Ободзинского: "Уже отдыхали внуки Владимира Ободзинского, – говорит Владимир Савченко. – Попили молочка и легли спать. Ну, и прилетело туда две авиационные бомбы и развернуло. Закончилась их жизнь в одну секунду".

Российский самолет сбросил две авиационные бомбы ФАБ – 500. Взрывной волной разрушило здание, хлев, забор. Все пятеро – погибли.

"Тела взрослых нашли возле дома, а двоих внуков – в поле, чуть дальше до железнодорожного пути", – добавил Владимир Савченко.

Напомним, с начала вторжения России в Украину Офис уполномоченного по правам человека уже начал получал жалобы от украинцев о половых преступлениях совершенных против них российскими военными.

Кроме того, в В Киевской области оккупанты изнасиловали женщину. 33-летняя украинка Наталья рассказала, что над ней несколько часов измывались пьяные российские оккупанты. Перед этим военные застрелили ее мужа и собаку.

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