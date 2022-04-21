Тела разбросало на километры: под Житомиром мужчина вмиг потерял всю семью от удара двух авиабомб РФ

8 марта российская авиация во двор усадьбы сбросила две авиабомбы.
Житель Житомирской области Владимир Ободзинский в мгновение потерял всю семью. Семья погибла от удара двух авиабомб, сброшенных российскими военными на их дом.
Как рассказал Суспільному староста Малиновского старостинского округа Владимир Савченко, Владимир Ободзинский - житель села Юровка Малинского общества.
"С начала вторжения России на территорию Украины он работал в Киеве. Дома осталась жена с двумя детьми – сыном-подростком и взрослой дочерью, у которой год назад родились сын и дочь", - рассказывает Владимир Савченко.
8 марта российская авиация во двор усадьбы сбросила две авиабомбы. Пятеро человек погибли в одно мгновение.
Староста вспоминает рассказ Владимира Ободзинского: "Уже отдыхали внуки Владимира Ободзинского, – говорит Владимир Савченко. – Попили молочка и легли спать. Ну, и прилетело туда две авиационные бомбы и развернуло. Закончилась их жизнь в одну секунду".
Российский самолет сбросил две авиационные бомбы ФАБ – 500. Взрывной волной разрушило здание, хлев, забор. Все пятеро – погибли.
"Тела взрослых нашли возле дома, а двоих внуков – в поле, чуть дальше до железнодорожного пути", – добавил Владимир Савченко.
Напомним, с начала вторжения России в Украину Офис уполномоченного по правам человека уже начал получал жалобы от украинцев о половых преступлениях совершенных против них российскими военными.
Кроме того, в В Киевской области оккупанты изнасиловали женщину. 33-летняя украинка Наталья рассказала, что над ней несколько часов измывались пьяные российские оккупанты. Перед этим военные застрелили ее мужа и собаку.
Читайте также:
- Украина вычислила, какой русский окккупант изнасиловал младенца - Зеленский
- "Раздевайся или тебя застрелю": украинка рассказала, как оккупанты ее зверски изнасиловали
- "Выстрелили в затылок и выкинули в братскую могилу": оккупанты зверски изнасиловали девушку в Буче