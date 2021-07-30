Убийство 6-летней девочки: какая максимальная мера наказания грозит подозреваемому подростку

Богдан Федь сейчас находится в приемнике-распределителе для несовершеннолетних / t.me/truexanews

В Харьковской области в заброшенном доме в поселке Старая Салтовка нашли мертвой 6-летнюю Мирославу Третьяк. По подозрению в убийстве задержали 13-летнего соседа девочки. Подростка на месяц поместили в приемник-распределитель для несовершеннолетних.

Из-за юного возраста подростка не смогут отправить в тюрьму, если в суде будет доказана его вина. Возраст уголовной ответственности наступает с 14 лет. Максимальное наказание за убийство - принудительное перевоспитание в спецприемнике в течение трех лет, объяснил пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, передает ТСН.

При этом даже если судебные разбирательства затянутся на год и парню на момент оглашения приговора будет уже 14 лет - он все равно будет помещен в приемник-распределитель. Однако ответственность могут понести родители мальчика.

"Возраст фигуранта рассматривается по состоянию на момент совершения преступления. Если будут затягиваться сроки - это значения иметь не будет, потому что возраст является фиксированным. В свою очередь, если в действиях родителей мальчика будет обнаружена небрежность по отношению к его аморальным поступкам, тогда правоохранители могут принять соответствующие акты и по отношению к ним", - добавили в областной прокуратуре.

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