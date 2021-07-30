Убийство 6-летней девочки: какая максимальная мера наказания грозит подозреваемому подростку

Возраст уголовной ответственности наступает с 14 лет. Максимальное наказание за убийство - принудительное перевоспитание в спецприемнике в течение трех лет.
В Харьковской области в заброшенном доме в поселке Старая Салтовка нашли мертвой 6-летнюю Мирославу Третьяк. По подозрению в убийстве задержали 13-летнего соседа девочки. Подростка на месяц поместили в приемник-распределитель для несовершеннолетних.
Из-за юного возраста подростка не смогут отправить в тюрьму, если в суде будет доказана его вина. Возраст уголовной ответственности наступает с 14 лет. Максимальное наказание за убийство - принудительное перевоспитание в спецприемнике в течение трех лет, объяснил пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, передает ТСН.
При этом даже если судебные разбирательства затянутся на год и парню на момент оглашения приговора будет уже 14 лет - он все равно будет помещен в приемник-распределитель. Однако ответственность могут понести родители мальчика.
"Возраст фигуранта рассматривается по состоянию на момент совершения преступления. Если будут затягиваться сроки - это значения иметь не будет, потому что возраст является фиксированным. В свою очередь, если в действиях родителей мальчика будет обнаружена небрежность по отношению к его аморальным поступкам, тогда правоохранители могут принять соответствующие акты и по отношению к ним", - добавили в областной прокуратуре.
Убийство 6-летней девочки на Харковщине - о чем ранее писал Главред:
- В Харьковской области произошла трагедия - в заброшенном доме в поселке Старая Салтовка нашли мертвой 6-летнюю Мирославу Третьяк.
- Девочка ушла из дома в среду, 28 июля, около 18:00. Об исчезновении дочери мать сообщила в полицию в 19:10. На поиски пропавшего ребенка отправились и правоохранители, и волонтеры. Тело девочки с признаками насильственной смерти (ушиб головы и лица) нашли вчера около 23:50. Девочку возможно еще и изнасиловали
- Подозреваемого в совершении преступления зовут Богдан Федь. Ему 13 лет и он жил по соседству с Мирославой. Парень уже давно "прославился" живодерством и прочими неадекватными поступками. Сообщается, что подросток с особой жестокостью убил троих щенков.
- Старосалтовский поселковый голова Эдуард Коновалов рассказал, что подросток признался в преступлении. На его одежде нашли кровь.