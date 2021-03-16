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Убийство Маши Борисовой: всплыли новые детали расправы над 7-летней девочкой

16 марта 2021, 08:55
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Жители села Счастливое на Херсонщине подозревают, что мужчина издевался над ребенком в своем сарае. Очевидно там и держал тело девочки.

Маша Борисова
СМИ узнали новые детали расправы над 7-летней Машей Борисовой / Фото Нацполиции

Продолжают всплывать все новые подробности преступления, которое произошло в селе Счастливое на Херсонщине. Там жестоко убили и изнасиловали 7-летнюю школьницу Марию Борисову. Местные жители рассказывают, каким человеком был подозреваемый, и заверяют, что преступление можно было бы предотвратить.

Маша Борисова исчезла 7 марта. В последний раз девочку видели возле дома дяди Коли – так в селе называют подозреваемого в совершении преступления Николая В. Он жил по соседству и был другом отца девочки, часто заходил в гости, передает ТСН.

Как говорят соседи, криков ребенка в квартире они не слышали. Люди предполагают, что мужчина издевался над ребенком в своем сарае. Очевидно там и держал тело девочки.

"Он сказал полиции, что потерял ключи. И правоохранители не проверяли ни его сарая, ни квартиры", — рассказала Наталья Лобова, соседка подозреваемого.

Люди указывают вероятный путь, как убийца перенес тело — через пустырь за сараями. Это лишь триста метров. Где на самом деле убил и держал тело девочки — полиция устанавливает. Сам задержанный отказался давать показания.

Соседи добавляют, что все эти четыре дня, пока искали Машу, дядя Коля беспробудно пил. И хотя работает копателем могил, копать яму для девочки отказался.

"Кто-то другой рыл. Он сказал, что у него руки плохие и он не может", — говорит Валентина Мофа, соседка подозреваемого.

Жители села уверены, что преступление можно было предотвратить. Подозреваемый в убийстве и изнасиловании Маши Борисовой накануне напал на сына жительницы Счастливого Натальи, но в полиции это расценили, как мелкое хулиганство и провели с мужчиной лишь профилактическую беседу.

Жители Счастливого говорят, что подозреваемый был агрессивным, особенно, когда выпивал.

"Он трезвый еще ничего. А как напьется, то ужас, он на меня с топором бросался", — рассказала местная жительница.

После убийства Марии, люди боятся выпускать детей на улицу. Также в селе хотят совершить над подозреваемым Николаем самосуд.

"Разорвем однозначно. Потому что он такое сделал с ребенком, так поиздевался. Даже опытные следователи были шокированы", — сказал местный житель.

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Исчезновение и убийство Маши Борисовой в Херсонской области – о чем ранее писал Главред:

  • Маша Борисова пропала 7 марта в Счастливом. Мать заметила исчезновение ребенка только вечером. Сначала девочку искали родные, а позже к поискам привлекли правоохранителей и волонтеров.
  • Правоохранители рассматривали несколько версий исчезновения ребенка – побег из дома или похищение.
  • Маша Борисова была найдена мертвой в Счастливом 11 марта в сельскохозяйственном помещении одного из домовладений. На теле нашли признаки насильственной смерти. Девочку изнасиловали.
  • В совершении преступления подозревали жителей села и лиц из круга ее семьи.
  • Отец Маши Борисовой опроверг версию, в которой говорится, что в день исчезновения она была на остановке и ждала его.
  • После похорон Маши Борисовой житель села Счастливое Херсонской области пытался покончить жизнь самоубийством.
  • 14 марта стало известно, что полиция задержала подозреваемого в убийстве 7-летней Маши Борисовой.
  • В полиции опубликовали фото задержанного. Подозреваемый трижды судим: за хулиганство и тяжкие телесные повреждения.
  • В день похорон к нему пришли правоохранители, чтобы снова опросить. Но застали его с порезанными венами. Ему оказали первую помощь и вызвали скорую.
  • Подозреваемому в убийстве 7-летней жительницы Херсона Марии Борисовой грозит пожизненное заключение.
  • Показаний мужчина пока не дает, но его причастность к убийству и изнасилованию ребенка доказала генетическая экспертиза.

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