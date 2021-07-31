Убийство Мирославы Третьяк: прокуратура назвала причину смерти 6-летней девочки

Представитель прокуратуры не уточнил, была ли девочка изнасилована. Экспертиза займет не меньше месяца.
6-летняя Мирослава Третьяк из поселка Старый Салтов Харьковской области умерла от удара по голове, нанесенного неизвестным тупым предметом, рассказал представитель прокуратуры Харьковщины Дмитрий Чубенко.
По его словам, ни размер, ни материал этого предмета пока что неизвестны, передает Укринформ.
При этом он не уточнил, была ли 6-летняя девочка изнасилована. По его словам, экспертиза займет не меньше месяца.
Как известно, по подозрению в убийстве девочки задержали 13-летнего соседа Богдана. Подростка на месяц поместили в приемник-распределитель для несовершеннолетних.
К слову, возраст уголовной ответственности наступает с 14 лет. Максимальное наказание за убийство - принудительное перевоспитание в спецприемнике в течение трех лет. При этом даже если судебные разбирательства затянутся на год, и парню на момент оглашения приговора будет уже 14 лет - он все равно будет помещен в приемник-распределитель.
Убийство 6-летней девочки на Харковщине - о чем ранее писал Главред:
- В Харьковской области произошла трагедия - в заброшенном доме в поселке Старая Салтовка нашли мертвой 6-летнюю Мирославу Третьяк.
- Девочка ушла из дома в среду, 28 июля, около 18:00. Об исчезновении дочери мать сообщила в полицию в 19:10. На поиски пропавшего ребенка отправились и правоохранители, и волонтеры. Тело девочки с признаками насильственной смерти (ушиб головы и лица) нашли около 23:50. Девочку возможно еще и изнасиловали
- Подозреваемого в совершении преступления зовут Богдан Федь. Ему 13 лет и он жил по соседству с Мирославой. Парень уже давно "прославился" живодерством и прочими неадекватными поступками. Сообщается, что подросток с особой жестокостью убил троих щенков.
- Старосалтовский поселковый голова Эдуард Коновалов рассказал, что подросток признался в преступлении. На его одежде нашли кровь.
- 30 июля Мирославу Третьяк похоронили.