Убийство Мирославы Третьяк: прокуратура назвала причину смерти 6-летней девочки

6-летняя Мирослава Третьяк исчезла 28 июля, через пять часов ее нашли мертвой / Фото Нацполиции

6-летняя Мирослава Третьяк из поселка Старый Салтов Харьковской области умерла от удара по голове, нанесенного неизвестным тупым предметом, рассказал представитель прокуратуры Харьковщины Дмитрий Чубенко.

По его словам, ни размер, ни материал этого предмета пока что неизвестны, передает Укринформ.

При этом он не уточнил, была ли 6-летняя девочка изнасилована. По его словам, экспертиза займет не меньше месяца.

Как известно, по подозрению в убийстве девочки задержали 13-летнего соседа Богдана. Подростка на месяц поместили в приемник-распределитель для несовершеннолетних.

К слову, возраст уголовной ответственности наступает с 14 лет. Максимальное наказание за убийство - принудительное перевоспитание в спецприемнике в течение трех лет. При этом даже если судебные разбирательства затянутся на год, и парню на момент оглашения приговора будет уже 14 лет - он все равно будет помещен в приемник-распределитель.

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