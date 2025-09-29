Уже летят 'Шахеды': РФ в ближайшее время может обстрелять Украину

На аэродромах в РФ есть самолеты, которые уже снарядили крылатыми ракетами.

РФ осуществила пуски Шахедов / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что известно:

РФ осуществила пуски "Шахедов"

Россияне снаряжают самолеты крылатыми ракетами

Российские оккупанты готовятся к массированной атаке на Украину. Враг уже осуществил пуски ударных беспилотников типа "Шахед". Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Отмечается, что пуски "Шахедов" были осуществлены из:

аэродром "Халино" (Курская область),

полигон "Навля" (Брянская область),

аэродром "Миллерово" (Ростовская область).

Также мониторы предупреждают о том, что Россия может активно снаряжать самолеты стратегической авиации крылатыми ракетами. Некоторые уже снаряжены.

Всего на авиабазе "Энгельс" есть два самолета, которые были снаряжены ракетами. Вечером туда прилетел еще один борт Ту-95МС с авиабазы "Дягилево". Вероятно, он также будет снаряжен ракетами Х-101.

Ракета Х-101 / Инфографика: Главред

На авиабазе "Оленья" есть два борта без ракет. Также известно, что ночью россияне вернули четыре борта Ту-95МС на Дальний Восток на авиабазу "Украинка".

Самолеты, которыми обстреливают Украину / Инфографика Главреда

Как долго РФ сможет увеличивать производство ракет и дронов - мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Главреду рассказал, как долго россияне смогут увеличивать производство ракет и дронов, наращивая удары по Украине. Он отметил, что россияне значительно меньше используют ракет для ударов из-за недостатка пусковых установок. В то же время активнее враг применяет баллистические ракеты - сколько сделали за месяц, столько и применили.

"Иногда они обращаются за помощью к Северной Корее по поставкам КN-23. В целом же основная проблема сейчас не в дефиците ракет или возможности их производства, а именно в критической нехватке пусковых установок для авиационных и морских ударов", - сказал Коваленко.

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, последняя масштабная атака России против Украины 28 сентября длилась более 12 часов. Оккупанты запустили почти 500 ударных дронов и более 40 ракет, среди которых были и "Кинжалы".

По данным ГСЧС, пострадали жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры в Соломенском, Святошинском, Голосеевском, Дарницком и Днепровском районах.

Кроме этого, в результате массированного удара по Киеву погибли четыре человека, среди которых 12-летняя девочка Саша. Еще несколько жителей дома пострадали.

Что известно о самолете Ту-95? Ту-95 (проект "95", изделие "В", по кодификации НАТО: Bear - "Медведь") - советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Ту-95 и его модификации до сих пор - единственный в мире серийный бомбардировщик и ракетоносец с турбовинтовыми двигателями. Был советским символом обеспечения военно-стратегического паритета в холодной войне. Остается на службе как носитель крылатых ракет, в том числе таких, как Х-101, благодаря более низкому расходу топлива, чем у реактивных самолетов, а главное - большей скрытности от спутников SBIRS, способных наблюдать за большими стратегическими бомбардировщиками с реактивными двигателями по выхлопам из последних. Ту-95МС, составляющий костяк стратегической авиации России, является носителем крылатых ракет Х-55. В настоящее время на плановой основе происходит модернизация Ту-95МС. Специально под новые ракеты на Ту-95МС увеличен бомбовый отсек, а также установлено восемь внешних балок, на которые можно подвесить до 16 крылатых ракет Х-101, пишет Википедия.

