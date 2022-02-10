В Ровенской области мужчина зверски изнасиловал 10-летнюю дочь сожительницы и снимал на телефон

Насилие / pixabay

Жителя Ровенской области приговорили в пожизненному заключению из-за издевательства и насилия маленькой девочки.

Как сообщает Офис генпрокурора Украины, Верховный Суд Украины приговорил к пожизненному заключению жителя Ровенской области, который систематически насиловал малолетнюю дочь своей сожительницы.

Мужчину обвиняли в неоднократном совершении преступлений против половой свободы в отношении своей 10-летней падчерицы (ч. 2 ст. 156, ч. 6 ст. 153, ч. 6 ст. 152 УК Украины).

Насиловал и снимал на видео

Прокуроры доказали, что с января по май 2020 года мужчина систематически насиловал малолетнюю дочь своей сожительницы и снимал это.

Видеозаписи случайно увидела в телефоне мужчины мать ребенка, о чем сразу сообщила полиции.

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На суде мужчина признал свою вину частично. Приговором коллегии Здолбуновского районного суда в июне 2021 года он был приговорен к пожизненному лишению свободы.

Осужденный и его адвокат обжаловали приговор в апелляционном и кассационном судах.

Верховный Суд жалобу не удовлетворил и оставил осужденному наказание, установленное судом первой инстанции.

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