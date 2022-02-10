В Ровенской области мужчина зверски изнасиловал 10-летнюю дочь сожительницы и снимал на телефон

Верховный Суд жалобу не удовлетворил и оставил осужденному наказание, установленное судом первой инстанции.
Жителя Ровенской области приговорили в пожизненному заключению из-за издевательства и насилия маленькой девочки.
Как сообщает Офис генпрокурора Украины, Верховный Суд Украины приговорил к пожизненному заключению жителя Ровенской области, который систематически насиловал малолетнюю дочь своей сожительницы.
Мужчину обвиняли в неоднократном совершении преступлений против половой свободы в отношении своей 10-летней падчерицы (ч. 2 ст. 156, ч. 6 ст. 153, ч. 6 ст. 152 УК Украины).
Насиловал и снимал на видео
Прокуроры доказали, что с января по май 2020 года мужчина систематически насиловал малолетнюю дочь своей сожительницы и снимал это.
Видеозаписи случайно увидела в телефоне мужчины мать ребенка, о чем сразу сообщила полиции.
На суде мужчина признал свою вину частично. Приговором коллегии Здолбуновского районного суда в июне 2021 года он был приговорен к пожизненному лишению свободы.
Осужденный и его адвокат обжаловали приговор в апелляционном и кассационном судах.
Верховный Суд жалобу не удовлетворил и оставил осужденному наказание, установленное судом первой инстанции.
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