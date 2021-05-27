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В Ровно школьник изнасиловал младшеклассника: копы рассказали, что грозит малолетнему извергу

27 мая 2021, 18:34
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В полицию с заявлением обратилась мать потерпевшего, которая сообщила о сексуальном насилии.

Полиция расследует изнасилование школьника
Полиция расследует изнасилование школьника шестиклассником / УНИАН

В Ровно полицейские расследуют факт изнасилования учеником 6-го класса мальчика, который был на год младше его.

Инцидент произошел в туалете одного из ресторанов города, сообщает местное издание rivne.online.

По словам заместителя начальника ГУНП в Ровенской области Александра Панасюка, в полицию с заявлением обратилась мать потерпевшего, которая сообщила о сексуальном насилии. В полиции начали производство и назначили экспертизы.

"Ученик шестого класса, имея умысел на изнасилование пятиклассника, совершил действия сексуального характера, связанные с оральным проникновением в его тело", - пишет издание.

Отмечается, что изнасилование произошло в марте 2021 года.

"В июне будет принято решение о привлечении мальчика к уголовной ответственности. Статья предусматривает наказание в виде десяти лет лишения свободы, но поскольку, шестиклассник не достиг возраста уголовной ответственности, будем обращаться о применении принудительных мер воспитательного характера", — добавил Панасюк.

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Изнасилование и убийство девочки на Херсонщине:

  • В марте Украину потрясла история об изнасиловании и убийстве 7-летней жительницы села Счастливое Херсонской области Маши Борисовой.
  • Девочка исчезла 7 марта в Счастливом. 11 марта ее нашли мертвой в в сельскохозяйственном помещении одного из домовладений. На теле нашли признаки насильственной смерти. Девочку изнасиловали.
  • 14 марта стало известно, что полиция задержала подозреваемого в убийстве Маши Борисовой. Им оказался 62-летний мужчина - друг отца девочки.
  • В полиции опубликовали фото задержанного. Подозреваемый трижды судим: за хулиганство и тяжкие телесные повреждения.
  • Позже житель села Счастливое на Херсонщине Николай В. признался в том, что убил девочку.
  • Подозреваемому в убийстве Маши Борисовой грозит пожизненное заключение.
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