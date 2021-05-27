В Ровно школьник изнасиловал младшеклассника: копы рассказали, что грозит малолетнему извергу

В полицию с заявлением обратилась мать потерпевшего, которая сообщила о сексуальном насилии.
В Ровно полицейские расследуют факт изнасилования учеником 6-го класса мальчика, который был на год младше его.
Инцидент произошел в туалете одного из ресторанов города, сообщает местное издание rivne.online.
По словам заместителя начальника ГУНП в Ровенской области Александра Панасюка, в полицию с заявлением обратилась мать потерпевшего, которая сообщила о сексуальном насилии. В полиции начали производство и назначили экспертизы.
"Ученик шестого класса, имея умысел на изнасилование пятиклассника, совершил действия сексуального характера, связанные с оральным проникновением в его тело", - пишет издание.
Отмечается, что изнасилование произошло в марте 2021 года.
"В июне будет принято решение о привлечении мальчика к уголовной ответственности. Статья предусматривает наказание в виде десяти лет лишения свободы, но поскольку, шестиклассник не достиг возраста уголовной ответственности, будем обращаться о применении принудительных мер воспитательного характера", — добавил Панасюк.
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Изнасилование и убийство девочки на Херсонщине:
- В марте Украину потрясла история об изнасиловании и убийстве 7-летней жительницы села Счастливое Херсонской области Маши Борисовой.
- Девочка исчезла 7 марта в Счастливом. 11 марта ее нашли мертвой в в сельскохозяйственном помещении одного из домовладений. На теле нашли признаки насильственной смерти. Девочку изнасиловали.
- 14 марта стало известно, что полиция задержала подозреваемого в убийстве Маши Борисовой. Им оказался 62-летний мужчина - друг отца девочки.
- В полиции опубликовали фото задержанного. Подозреваемый трижды судим: за хулиганство и тяжкие телесные повреждения.
- Позже житель села Счастливое на Херсонщине Николай В. признался в том, что убил девочку.
- Подозреваемому в убийстве Маши Борисовой грозит пожизненное заключение.