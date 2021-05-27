В Ровно школьник изнасиловал младшеклассника: копы рассказали, что грозит малолетнему извергу

Полиция расследует изнасилование школьника шестиклассником / УНИАН

В Ровно полицейские расследуют факт изнасилования учеником 6-го класса мальчика, который был на год младше его.

Инцидент произошел в туалете одного из ресторанов города, сообщает местное издание rivne.online.

По словам заместителя начальника ГУНП в Ровенской области Александра Панасюка, в полицию с заявлением обратилась мать потерпевшего, которая сообщила о сексуальном насилии. В полиции начали производство и назначили экспертизы.

"Ученик шестого класса, имея умысел на изнасилование пятиклассника, совершил действия сексуального характера, связанные с оральным проникновением в его тело", - пишет издание.

Отмечается, что изнасилование произошло в марте 2021 года.

"В июне будет принято решение о привлечении мальчика к уголовной ответственности. Статья предусматривает наказание в виде десяти лет лишения свободы, но поскольку, шестиклассник не достиг возраста уголовной ответственности, будем обращаться о применении принудительных мер воспитательного характера", — добавил Панасюк.

Читайте такжеВ Киеве завхоз школы в лифте напал и изнасиловал 10-летнюю девочку

Изнасилование и убийство девочки на Херсонщине: