В Украине пересмотрят прожиточный минимум: что пообещали в правительстве

Министр заверил, что работа над повышением прожиточного минимума продолжается.

Как в Украине хотят менять прожиточный минимум

Что сказал Марченко:

Прожиточный минимум будет пересмотрен

Расчет соцвыплат будет отвязан от прожиточного минимума

В Украине прожиточный минимум с нового года будет несколько превышать три тысячи гривен. Очевидно, что это недостаточное количество средств для обеспечения базовых потребностей человека в наше время.

Поэтому прожиточный минимум в Украине планируют пересмотреть. Об этом сообщил Министр финансов Украины Сергей Марченко во время пленарного заседания Верховной Рады.

Что планирует менять государство

Министр отметил, что прожиточный минимум определяет базу для того, чтобы были рассчитаны все другие выплаты, в том числе социальные. Поэтому прожиточный минимум хотят пересчитать и отвязать от других несвойственных доплат и выплат.

По словам Марченко, его осовременят, сделают достаточным и понятным мерилом, которое будет определять уровень жизни. Чиновник также добавил, что в министерстве постоянно работают над увеличением прожиточного минимума, так как это приоритет.

Как изменится прожиточный минимум в 2026 году

Главред писал, что в Украине с 1 января 2026 года планируют установить прожиточный минимум на одного человека в размере 3 209 грн в месяц (по сравнению с нынешним показателем вырастет на 289 грн).

Социальные выплаты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что Кабинет министров продлил до февраля 2026 года выплаты для уязвимых категорий внутренне перемещенных лиц, в то же время введя дополнительные ограничения для получателей помощи.

Ранее стало известно, что часть получателей соцвыплат в Украине должна обязательно пройти идентификацию до 1 октября 2025 года, чтобы не потерять помощь от государства.

Накануне сообщалось, что субсидию на оплату коммунальных услуг чаще всего не назначают из-за долгов. Если задолженность за три и более месяцев превышает 680 гривен, помощь не предоставляется.

О персоне: Сергей Марченко Украинский экономист и политический деятель, кандидат экономических наук. Занимал должность заместителя министра финансов Украины (2016-2018). Работал в должности заместителя Главы Администрации Президента Украины (2018-2019). Министр финансов Украины с 30 марта 2020 года, пишет Википедия.

