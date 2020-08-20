В ВСУ попались на взятке в миллион гривен за медицинские маски

Офис генпрокурора разоблачил факт вымогательства и получения неправомерной выгоды должностными лицами командования ВСУ в размере почти один миллион гривен.

"Начальник управления командования Медицинских сил ВСУ, действуя совместно с офицером медицинской службы одной из бригад ВСУ, сотрудником отдела Государственной инспекции энергетического надзора Украины и гражданским лицом получили от предприятия "откат" за обеспечение победы в закупке Вооруженными силами медицинских масок для нужд военнослужащих. Размер "вознаграждения" определили из расчета 1 грн за поставку одной маски", - сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По информации прокуратуры, 17 августа 2020 года злоумышленники получили первую часть неправомерной выгоды - 400 тыс. грн. Ее в тот же день распределили между собой и использовали для заключения различного рода гражданско-правовых сделок и для удовлетворения личных потребностей. Впоследствии передали вторую часть неправомерной выгоды в размере 598 тыс. грн.

Читайте также"Миллионы долларов": журналист рассказал о взятке за подачу воды в КрымПри задержании во время обысков у фигурантов уголовного производства была обнаружена часть денежных средств, которые передавались им ранее. Проверяется причастность других лиц и командования ВСУ к этому уголовному преступлению. Проводятся первоочередные следственные действия, решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы и конфискация имущества.

Напомним, в Одессе ювенальный инспектор полиции изнасиловал девушку-подростка, которую заманил к себе домой.

Как писал Главред, в ночь на 24 мая в Кагарлыке Киевской области оперуполномоченный полиции Сергей Сулима и начальник сектора полицейского отделения Николай Кузив в служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля.