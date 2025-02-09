Возвращение захваченных РФ территорий: Зеленский раскрыл тревожный сценарий

Российская оккупация может продолжаться десять лет, не исключил президент.

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Владимир Зеленский рассказал о возвращении захваченных РФ территорий / Коллаж: Главред, фото: ОП, Сухопутные войска ВСУ

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Когда удастся ослабить РФ, можно будет вернуть территории

Оккупация РФ может продолжаться десять лет

Оккупированные РФ территории Украины можно будет вернуть дипломатическим путем, когда удастся ослабить государство-агрессор РФ, заявил президент Владимир Зеленский.

"Да, я уверен в этом", - сказал Зеленский в интервью для британского вещателя ITV News, отвечая на вопрос, думает ли он, что когда-нибудь увидит украинский флаг в Севастополе, Мариуполе и Донецке.

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"В момент, когда Россия будет слабой, а она будет, безусловно, в этот момент все вернется. Наша задача, чтобы все вернулось раньше. Чем раньше, тем лучше. И вернулось дипломатично", - сказал глава государства.

При этом он отметил, что "люди важнее всего, потери людей – это очень болезненно", но "это их земля".

По словам Зеленского, даже страны, которые до войны были полностью на стороне РФ и до сих пор тесно с ней связаны, считают захват Крыма и востока Украины нелегитимными.

"Это очень важный сигнал. Это говорит о том, что если бы крепкий союз не строил Путин с другими, как Иран, Северная Корея, если бы экономический союз он не строил с Китаем, с некоторыми арабскими государствами, если бы политических отношений у него не было с некоторыми представителями Латинской Америки - все это строится на выгодных вещах для тех или иных государств, пока Путин может влиять на них шантажом, оружием, деньгами. И это говорит о том, что на этих вещах нельзя строить устоявшиеся отношения - можно строить временное влияние", - сказал он.

"Да, к сожалению, оно может быть не год, не два, может быть десять лет. Так может быть. Но главное, что базируется на международном праве все равно, на принципах. И тут даже не то, что это принципы ООН - это принципы между всеми государствами, которые они не были, даже теми, кто был раньше агрессорами, проходил те или иные войны. Все они знают, что такое соблюдение принципа, связанного с уважением суверенитета какого-либо государства. Суверенитет нарушила Россия", – добавил Зеленский.

Ранее сообщалось о том, что Путин дал сигнал, что не согласится на мирные переговоры. Диктатор дал сигнал российскому обществу, что война будет продолжаться и что РФ не планирует в ближайшее время участвовать в мирных переговорах.

Напомним, ранее сообщалось, когда могут быть переговоры делегации Украины с командой Трампа. Основные переговоры украинской делегации с новой командой Трампа ожидаются тогда, когда будет "Украинская неделя" в Вашингтоне.

Как ранее сообщал Главред, Владимир Огрызко рассказал, почему Украина и РФ не смогут договориться. Украине нет смысла вести переговорный процесс со страной-агрессором Россией, пока наша сторона не имеет рычагов влияния на российскую сторону. Он считает, чтобы иметь такие инструменты влияния, нужно заставить РФ отступить.

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