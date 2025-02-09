Возвращение захваченных РФ территорий: Зеленский раскрыл тревожный сценарий

Важно:
- Когда удастся ослабить РФ, можно будет вернуть территории
- Оккупация РФ может продолжаться десять лет
Оккупированные РФ территории Украины можно будет вернуть дипломатическим путем, когда удастся ослабить государство-агрессор РФ, заявил президент Владимир Зеленский.
"Да, я уверен в этом", - сказал Зеленский в интервью для британского вещателя ITV News, отвечая на вопрос, думает ли он, что когда-нибудь увидит украинский флаг в Севастополе, Мариуполе и Донецке.
"В момент, когда Россия будет слабой, а она будет, безусловно, в этот момент все вернется. Наша задача, чтобы все вернулось раньше. Чем раньше, тем лучше. И вернулось дипломатично", - сказал глава государства.
При этом он отметил, что "люди важнее всего, потери людей – это очень болезненно", но "это их земля".
По словам Зеленского, даже страны, которые до войны были полностью на стороне РФ и до сих пор тесно с ней связаны, считают захват Крыма и востока Украины нелегитимными.
"Это очень важный сигнал. Это говорит о том, что если бы крепкий союз не строил Путин с другими, как Иран, Северная Корея, если бы экономический союз он не строил с Китаем, с некоторыми арабскими государствами, если бы политических отношений у него не было с некоторыми представителями Латинской Америки - все это строится на выгодных вещах для тех или иных государств, пока Путин может влиять на них шантажом, оружием, деньгами. И это говорит о том, что на этих вещах нельзя строить устоявшиеся отношения - можно строить временное влияние", - сказал он.
"Да, к сожалению, оно может быть не год, не два, может быть десять лет. Так может быть. Но главное, что базируется на международном праве все равно, на принципах. И тут даже не то, что это принципы ООН - это принципы между всеми государствами, которые они не были, даже теми, кто был раньше агрессорами, проходил те или иные войны. Все они знают, что такое соблюдение принципа, связанного с уважением суверенитета какого-либо государства. Суверенитет нарушила Россия", – добавил Зеленский.
Ранее сообщалось о том, что Путин дал сигнал, что не согласится на мирные переговоры. Диктатор дал сигнал российскому обществу, что война будет продолжаться и что РФ не планирует в ближайшее время участвовать в мирных переговорах.
Напомним, ранее сообщалось, когда могут быть переговоры делегации Украины с командой Трампа. Основные переговоры украинской делегации с новой командой Трампа ожидаются тогда, когда будет "Украинская неделя" в Вашингтоне.
Как ранее сообщал Главред, Владимир Огрызко рассказал, почему Украина и РФ не смогут договориться. Украине нет смысла вести переговорный процесс со страной-агрессором Россией, пока наша сторона не имеет рычагов влияния на российскую сторону. Он считает, чтобы иметь такие инструменты влияния, нужно заставить РФ отступить.
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Мирные переговоры Украины и России
Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступках. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.
Зеленский также считает, что Украина не может вести переговоры с Путиным, поскольку Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для укрепления своей оккупационной армии. После этого РФ может снова наступать на Украину для ее оккупации, но уже избегая ошибок, которые делала раньше.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному разрешению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.
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