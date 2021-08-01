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Живет без отца и избивал сестру: соседи рассказали о семье обвиняемого в убийстве Мирославы Третяк

1 августа 2021, 16:26

Мать Богдана Ф. нередко увлекалась спиртными напитками, выяснили журналисты.

Подозреваемый в убийстве 6-летней девочки подросток Богдан Ф. дал признательные показания - полиция / Соцсети

13-летний Богдан Ф., которого подозревают в убийстве 6-летней Мирославы Третьяк из Старого Салтова Харьковской области, живет без отца, а его мать периодически выпивает. Люди утверждают, что он часто бывает агрессивным, устраивает драки с детьми, кидая в них камни и палки. Также есть информация, согласно которой он бил свою старшую сестру.

Харьковское издание Newsroom пишет, что сейчас обвиняемый в убийстве подросток находится в приемнике-распределителе для детей. Правоохранители расследуют дело по статье "Умышленное убийство". Санкция статьи предусматривает пожизненное заключение под стражей, однако так как подозреваемому не исполнилось 14-ти лет, уголовная ответственность ему не грозит.

Мать Богдана Ф. утверждает, что день трагедии с детьми мог быть взрослый мужчина, однако в полиции опровергают данную версию и заявляют о том, что подозреваемый уже дал конкретные признания.

"Разговоры о третьем человеке – бред. Я был на месте целые сутки, первым разговаривал с Богданом. Человек был допрошен, дал показания, что он это сделал, было проведено воспроизведение. Следствие поддерживает одну версию – и другой нет", - сказал начальник областного управления полиции Андрей Рубель.

Также выяснилось, что в день убийства Богдан стирал одежду, о чем рассказала и его мать.

Читайте такжеУбийство Мирославы Третьяк: прокуратура назвала причину смерти 6-летней девочки"Он взял пятилитровую баклажку, налил в таз воду, разделся и стал стирать свою одежду. После этого сын сказал, что пойдет к своим знакомым в общежитие, где есть бесплатный Wi-Fi. Ничего не заподозрив, я развесила одежду сына и отправилась на огород", - заявила Галина Ф.

Убийство Мирославы Третьяк

новости Харькова происшествие убийство
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