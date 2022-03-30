УкрРус
  1. Главная
  3. Война

Чалый о гарантиях безопасности: у России не будет права вето на помощь Украине

30 марта 2022, 20:17

После заключения договора, странам больше не понадобится "разрешение" от России.

Чалый о гарантиях безопасности

Представитель украинской делегации на переговорах с Россией Александр Чалый объяснил, как будут работать гарантии безопасности для Украины в будущем. По его словам, оккупант не будет иметь права вето запретить другим помочь защищаться нашей стране.

По словам Чалого, сегодня большинство стран не могут помочь Украине закрыть небо, или же предоставить своих военных из-за угрозы Россией расценить это, как прямое вмешательство.

"При реализации ключевой статьи о гарантиях безопасности Украины, которая позволяет другим странам-гарантам предоставить нам вооруженные силы для защиты нашей безопасности, Россия согласилась, что права вето она иметь не будет", - заявил Чалый в эфире Украина 24.

После заключения договора, странам больше не понадобится "разрешение" от России.

"Если нам удастся достичь результатов наших переговоров и Россия уже дала согласие, что она готова принять такую формулу, то в будущем уже будет предварительное согласие России, что если возникнет подобная ситуации, странам, которые захотят закрыть небо над Украиной, или предоставить вооруженные силы - им не надо будет спрашивать у России. Россия уже даст на это предварительное согласие. Это ключевой момент", - добавил Чалый.

Напомним, с начала вторжения России в Украину Офис уполномоченного по правам человека уже начал получал жалобы от украинцев о половых преступлениях совершенных против них российскими военными.

Кроме того, в В Киевской области оккупанты изнасиловали женщину. 33-летняя украинка Наталья рассказала, что над ней несколько часов измывались пьяные российские оккупанты. Перед этим военные застрелили ее мужа и собаку.

viber
война в Украине военная агрессия РФ новости Украины Александр Чалый
Реклама
Популярное
Рекордный залп за всю историю войны: оккупанты выпустили по Львову 80 ракет - АрестовичРекордный залп за всю историю войны: оккупанты выпустили по Львову 80 ракет - Арестович "Твоих соплеменников, Сережа, все тут держат за лохов": Потап ответил "русскому патриоту" Безрукову"Твоих соплеменников, Сережа, все тут держат за лохов": Потап ответил "русскому патриоту" Безрукову Самый вкусный весенний салат за 5 минут всего из двух ингредиентов: готовить очень простоСамый вкусный весенний салат за 5 минут всего из двух ингредиентов: готовить очень просто У РФ тысячи танков, которые идут на Украину: Зеленский разнес Запад за слабые действия против МосквыУ РФ тысячи танков, которые идут на Украину: Зеленский разнес Запад за слабые действия против Москвы "Третья говнострелковая рота": Могилевская помогла пропагандистам Кремля с поиском "биолабораторий" в Украине"Третья говнострелковая рота": Могилевская помогла пропагандистам Кремля с поиском "биолабораторий" в Украине

Последние новости

20:28

У российских оккупантов возникли большие проблемы: в Генштабе рассказали о серьезных потерях

20:20

Враг собирает новый ударный кулак: Данилов объяснил отвод подразделений РФВидео

20:17

Чалый о гарантиях безопасности: у России не будет права вето на помощь Украине

20:17

Что ждет Путина после войны в Украинемнение

20:11

Рамина принципиально отказалась говорить на украинском в быту

Реклама
20:10

Приметы на 1 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

19:44

В Раде объяснили алгоритм компенсации потерянного жилья

19:41

В ОП рассказали, как получить денежную помощь семьям с детьми, пострадавшими от войны с россией

19:37

Взаимовыгодный компромисс, или Почему рано кричать про "зраду" в Стамбулемнение

19:31

"Окончательное решение" вопроса Крыма и Донбасса: в МИД поставили Лаврова на местоВидео

19:28

Санкции, помощь и оборонная поддержка: Байден срочно позвонил ЗеленскомуВидео

19:09

"Собаку разорвало на куски": дом украинской певицы уничтожили оккупантыВидео

19:00

Боятся гнева диктатора: российская верхушка недоговаривает Путину о провалах его армии – СШАВидео

18:58

Рашисты напоролись на шквальный огонь зениток: ВСУ сбили три самолета РФВидео

18:50

"Люди корм собачий ели, чтобы выжить": беженцы из Мариуполя рассказали об аде, который пережилиВидео

18:35

Не сломает даже война: названы знаки зодиака с огромной силой духа

18:27

Остановка поставок газа в ЕС, или как Путин пытается переиграть Западмнение

18:26

"Эффективный посредник": у Зеленского назвали роль Абрамовича в переговорах с РФВидео

18:06

Оккупанты не отводят массово войска от Киева и Чернигова – Минобороны

18:00

"Скончалась от ран": в Мариуполе оккупанты по несколько дней насиловали женщину на глазах у ее сынаВидео

Реклама
17:49

Почему в России разразился вой и скулеж по поводу переговоров в Стамбулемнение

17:48

Каспаров рассказал, как добиться краха путинского режима

17:35

Тела убитых танками укатывали в асфальт: мэр рассказал жуткие подробности зверств россиян в ИрпенеВидео

17:16

"Приезд организуем": Осадчая наехала на Тодоренко и пригласила рожать второго ребенка в бомбоубежищеВидео

17:06

Встреча Зеленского и Путина может состояться в ближайшее время – Подоляк

16:43

РФ может подтвердить предложения за 2-4 дня: Подоляк прокомментировал переговоры по мирному договоруВидео

16:39

Кремль забросают бомбами: бывший сокурсник Путина рассказал, что будет, если РФ применит ядерное оружие

16:16

Страстная неделя 2022: значение каждого дня, что можно есть

16:16

Записки из Стамбула: почему Украина рискует получить новый Будапештский меморандуммнение

16:05

"Российский орден ему важнее": Кулеба упрекнул Сийярто за разрушение отношений Украины и ВенгрииВидео

16:04

Когда и чем может закончиться война в Украине – чат с волонтером и блогером Юрием Касьяновым

16:01

"Нас будут бить из-за каждого куста": террорист Гиркин дал печальный прогноз для армии РФ в Украине

15:50

Сочные отбивные с хрустящей корочкой: всего один секретный ингредиент сделает мясо восхитительнымВидео

15:39

Путин перепрятал свою любовницу: Кабаева исчезла из Швейцарии

15:21

"Без руки, без ноги": сеть захватил новый хит о российских оккупантахВидео

15:08

Как остановить Путинамнение

14:47

У Путина заявили, что не будут обсуждать с Украиной статус КрымаВидео

14:45

СМИ нашли в Дубае шикарную виллу Кадырова за много миллионов долларов

14:43

Приметы на 31 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

14:20

Гороскоп для Украины на апрель 2022: сильных бомбежек не будет, начнется восстановление городов

Реклама
14:13

ВСУ разбили российскую колонну и захватили расхваленную огнеметную систему "Солнцепек"Видео

13:42

Стамбул – это не Минск-3: Украина и Россия используют передышку для подготовки к новой войнемнение

13:35

Полный вывод войск: Арахамия назвал условие подписания мирного договора с Россией

13:08

На Запорожье ВСУ уничтожили 18 оккупантов и "поджарили" вражескую техникуВидео

13:04

"Маски сорваны": у Семенович "пригорело" от отказа Барских петь для россиян

12:55

"Какой русский человек не украдет что-нибудь": жена российского оккупанта уговаривала его мародерить в УкраинеВидео

12:49

Российский полковник дал прямое указание "сровнять с землей" целое село на Сумщине

12:37

Обезвоживание у ребенка и взрослого: как распознать и что делать

12:31

"Пристрелит собственная охрана": Арестович рассказал, почему Путин боится развязывать ядерную войнуВидео

12:22

Над вами смеются и гонят отовсюду, и это только начало жалкого конца России: как Путин кинул россиянмнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять