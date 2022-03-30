Чалый о гарантиях безопасности: у России не будет права вето на помощь Украине

Чалый о гарантиях безопасности

Представитель украинской делегации на переговорах с Россией Александр Чалый объяснил, как будут работать гарантии безопасности для Украины в будущем. По его словам, оккупант не будет иметь права вето запретить другим помочь защищаться нашей стране.

По словам Чалого, сегодня большинство стран не могут помочь Украине закрыть небо, или же предоставить своих военных из-за угрозы Россией расценить это, как прямое вмешательство.

"При реализации ключевой статьи о гарантиях безопасности Украины, которая позволяет другим странам-гарантам предоставить нам вооруженные силы для защиты нашей безопасности, Россия согласилась, что права вето она иметь не будет", - заявил Чалый в эфире Украина 24.

После заключения договора, странам больше не понадобится "разрешение" от России.

"Если нам удастся достичь результатов наших переговоров и Россия уже дала согласие, что она готова принять такую формулу, то в будущем уже будет предварительное согласие России, что если возникнет подобная ситуации, странам, которые захотят закрыть небо над Украиной, или предоставить вооруженные силы - им не надо будет спрашивать у России. Россия уже даст на это предварительное согласие. Это ключевой момент", - добавил Чалый.

Напомним, с начала вторжения России в Украину Офис уполномоченного по правам человека уже начал получал жалобы от украинцев о половых преступлениях совершенных против них российскими военными.

Кроме того, в В Киевской области оккупанты изнасиловали женщину. 33-летняя украинка Наталья рассказала, что над ней несколько часов измывались пьяные российские оккупанты. Перед этим военные застрелили ее мужа и собаку.