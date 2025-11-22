Переговоры по будущему мирному соглашению: Зеленский утвердил состав делегации

В ОП отметили, что готовы работать максимально быстро, чтобы достичь реального мира.

Главное:

На днях состоятся консультации по шагам для окончания войны

Зеленский уже утвердил состав делегации Украины для переговоров

Консультации будут проходить в Швейцарии

На днях состоятся консультации относительно шагов для окончания войны в Украине. Об этом сообщили в Офисе президента.

Отмечается, что накануне президент Украины утвердил состав делегации Украины и директивы для соответствующих переговоров.

"Рассчитываем на конструктивную работу и готовы работать максимально быстро, чтобы достичь реального мира. Украина никогда не хотела этой войны и сделает все, чтобы закончить ее достойным миром. Украина никогда не будет преградой для мира, и представители Украинского государства будут защищать справедливые интересы украинского народа и основы европейской безопасности. Благодарны за готовность европейских партнеров помогать", - говорится в сообщении.

Состав делегации для переговоров

Известно, что в состав делегации Украины для участия в переговорном процессе с США и другими международными партнерами Украины, а также с представителями Российской Федерации по достижению справедливого и устойчивого мира вошли:

Ермак Андрей Борисович - Руководитель Офиса Президента Украины, глава делегации.

Умеров Рустем Энверович - Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Буданов Кирилл Алексеевич - начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Гнатов Андрей Викторович - начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Иващенко Олег Иванович - Председатель Службы внешней разведки Украины.

Кислица Сергей Олегович - первый заместитель Министра иностранных дел Украины.

Острянский Евгений Викторович - Первый заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Поклад Александр Валентинович - заместитель Председателя Службы безопасности Украины.

Бевз Александр Александрович - советник Руководителя Офиса Президента Украины.

Где будут проходить переговоры

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил, что консультации между высокопоставленными чиновниками Украины и США относительно возможных параметров будущего мирного соглашения пройдут на днях в Швейцарии.

По его словам, Украина подходит к этому процессу с четким пониманием своих интересов.

"Это очередной этап диалога, который продолжается в последние дни и который, прежде всего, призван согласовать видение дальнейших шагов. Мы ценим участие американской стороны и готовность к предметному разговору. Украина и в дальнейшем будет действовать ответственно, профессионально и последовательно - так, как этого требует наша национальная безопасность", - написал он.

Пункты мирного плана США

США подготовили план, который имеет целью урегулирование войны в Украине. Он состоит из 28 пунктов.

Документ предусматривает ряд политических мер, мер безопасности и экономических мер для обеих сторон. План подтверждает суверенитет Украины и предусматривает полное соглашение о ненападении между Украиной, Россией и Европой.

В частности, в плане предусмотрено создание рабочей группы для контроля выполнения соглашения, закрепление политики ненападения России на Европу и Украину, продолжение действия договоров о нераспространении ядерного оружия, а также отказ Украины от ядерного статуса.

Относительно территорий план предусматривает де-факто признание Крыма, Луганской и Донецкой областей за Россией, замораживание Херсона и Запорожья по линии соприкосновения.

Мирный план Трампа - последние новости Украины

Как сообщал Главред, лидер Америки Дональд Трамп сообщил, что мир между Россией и Украиной приближается, а президенту Украины Владимиру Зеленскому придется либо принять мирный план, либо страна будет вынуждена воевать дальше.

Известно, что европейские лидеры пытаются выиграть дополнительное время для Украины после того, как администрация Дональда Трампа установила жесткий срок - до следующего четверга - для принятия 28-пунктного мирного плана.

Президент Владимир Зеленский говорил, что Украина положительно относится к любому реалистичному предложению президента США Дональда Трампа по мирному плану. Украина, США и европейские партнеры будут совместно работать для достижения мира.

