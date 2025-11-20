Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Путин выступил с тирадой против власти Украины и помечтал о "достижении целей"

Руслана Заклинская
20 ноября 2025, 23:22
1198
Герасимов и Путин солгали о ситуации на фронте после визита в командный пункт.
Путин выступил с тирадой против власти Украины и помечтал о 'достижении целей'
Путин вышел с очередным заявлением о руководстве Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что сказал Путин:

  • Цели "СВО" должны быть достигнуты
  • Украинское руководство якобы является "преступной группировкой"
  • Герасимов доложил о захвате Купянска

Лидер РФ Владимир Путин, несмотря на попытки США вернуться к мирным переговорам, публично заявил о непоколебимости намерений Кремля продолжать агрессию против Украины. Власть Украины он считает нелегитимной. Об этом сообщают росСМИ.

Путин в очередной раз повторил, что Россия не отказывается ни от одной из своих целей в так называемой "СВО". По его словам, цели "должны быть безусловно достигнуты".

видео дня

Также кремлевский лидер выступил с очередной пропагандистской тирадой, направленной на дискредитацию украинской власти. Он назвал политическое руководство Украины "преступной группировкой, которая узурпировала власть".

Путин заявил, что украинское руководство якобы "сидит на золотых горшках", руководствуясь "исключительно личными интересами".

Отметим, что подобные заявления - типичный механизм российской пропаганды, направленный как на внутреннюю аудиторию, так и на попытки подорвать доверие к Украине среди международных партнеров. Такие обвинения регулярно используются российскими властями, чтобы оправдать собственную агрессию.

Путин якобы посетил один из командных пунктов группировки "Запад" Вооруженных сил РФ. Там ему доложили о боевой ситуации вокруг Константиновки в Донецкой области и о событиях в районе Купянска на Харьковщине.

По версии начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, подразделения ВСУ заблокированы, а Купянск якобы "освобожден". В то же время официальные данные Генштаба ВСУ свидетельствуют, что на Купянском направлении продолжаются активные боевые действия и об оккупации города речь не идет.

Смотрите видео заявления Путина:

Путин выступил с тирадой против власти Украины и помечтал о 'достижении целей'
Путин высказался о войне / Фото: скриншот

Почему США начали продвигать мирный план - мнение эксперта

В последние дни США активизировали дипломатические усилия по обсуждению плана завершения войны России против Украины. Политический аналитик Александр Кочетков объясняет это ухудшением ситуации на фронте.

По его словам, Трампу докладывают о сложности обстановки на линии фронта, и существует риск, что оборона может не выдержать. Поэтому он стремится договариваться уже сейчас, чтобы избежать более серьезных уступок в будущем.

"Но если фронт не выдержит именно на Донбассе, тогда придется говорить уже о выходе Украины из Запорожской и Херсонской областей, включая областные центры. Это, конечно, значительно сложнее. Поэтому сейчас, как считает Трамп (и непонятно, на каких данных это базируется, потому что фронт хоть и движется, но совсем не катастрофически), он видит "угрозу провала" и хочет ускорить процесс", - пояснил Кочетков в интервью Главреду.

Мирный план США - новости по теме

Администрация Трампа вместе с Россией готовит план завершения войны, который фактически приравнивается к капитуляции Украины. По данным Financial Times, план предусматривает сокращение украинской армии вдвое, отказ от части вооружения и территорий Донбасса, предоставление русскому языку и РПЦ особого статуса.

В свою очередь европейские страны отвергли такой документ, подчеркнув, что мир не может быть капитуляцией.

Как сообщал Главред, 20 ноября президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром армии США Дэниелом Дрисколлом. Глава государства заявил о готовности работать с администрацией Трампа над новым планом мирного урегулирования войны в Украине.

В то же время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не подтвердил наличие совместного с США мирного плана по завершению войны в Украине. Он заявил, что Кремль не имеет никакой новой информации.

Читайте также:

О персоне: Владимир Путин

Владимир Путин - президент Российской Федерации, однако Украина и ряд других стран мира не признают легитимности выборов 2024 года в РФ.
Путин принял решение о вторжении в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. Вторжение, которое осудила Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, привело к введению новых санкций против России и ее частичной международной изоляции и вызвало валютный кризис в России. Военным преступником Путина признали Сенат США (единогласно), Сейм Польши. Евросоюз, а также США, Япония и ряд других стран ввели лично персональные санкции против Путина.

17 марта 2023 года Международным уголовным судом в Гааге был выдан ордер на арест Владимира Путина по обвинению в незаконной депортации украинских детей во время вторжения в Украину, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Путин Путин новости война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия атаковала Запорожье КАБами: в ОВА сообщили о погибших и раненых

Россия атаковала Запорожье КАБами: в ОВА сообщили о погибших и раненых

23:22Война
Почему часов без света стало больше - названа причина изменения графиков отключений

Почему часов без света стало больше - названа причина изменения графиков отключений

22:36Украина
США представили Украине мирный план из 28 пунктов - нардеп раскрыл полный текст

США представили Украине мирный план из 28 пунктов - нардеп раскрыл полный текст

22:18Война
Реклама

Популярное

Ещё
Дымоход очистится сам: что бросить в печь, чтобы сажа исчезла мгновенно

Дымоход очистится сам: что бросить в печь, чтобы сажа исчезла мгновенно

В ЕС выступили против "мирного плана" США из-за унизительных требований - Reuters

В ЕС выступили против "мирного плана" США из-за унизительных требований - Reuters

В Украину идет настоящее потепление: какие регионы разогреет до +20 градусов

В Украину идет настоящее потепление: какие регионы разогреет до +20 градусов

Жена Юрия Ткача похвасталась необычным талантом дочери

Жена Юрия Ткача похвасталась необычным талантом дочери

Почему 21 ноября нельзя работать с водой: какой церковный праздник

Почему 21 ноября нельзя работать с водой: какой церковный праздник

Последние новости

00:10

Сборная Украины узнала соперника: Шевченко прокомментировал первый важный матч

20 ноября, четверг
23:33

Новинский планирует из Разумкова сделать "нового Бойко", - эксперт актуально

23:32

Комплексный план окончания войны - какое соглашение подпишет Украина с США

23:22

Россия атаковала Запорожье КАБами: в ОВА сообщили о погибших и раненыхФотоВидео

23:22

Путин выступил с тирадой против власти Украины и помечтал о "достижении целей"Видео

Полноценные договоренности по прекращению огня возможны не раньше весны - КочетковПолноценные договоренности по прекращению огня возможны не раньше весны - Кочетков
22:36

Почему часов без света стало больше - названа причина изменения графиков отключений

22:21

Водительские права могут исчезнуть из реестров: кому стоит обновить удостоверение

22:18

США представили Украине мирный план из 28 пунктов - нардеп раскрыл полный текст

22:00

Камалия удивила семейным положением после развода

Реклама
21:34

Гороскоп на декабрь 2025: кому "светят" тайны, деньги и судьбоносные встречиВидео

21:30

"Есть свои задачи": раскрыта истинная цель приезда генералов США в Киев

21:02

Генерация АЭС выросла: какие регионы могут ожидать облегчения со светом

20:50

Популярного российского актера посадили в СИЗО по делу о детской порнографии

20:44

Трамп согласовал мирный план США на 28 пунктов - в Bloomberg раскрыли его содержание

20:31

Вице-президент США предлагает Украине забыть о войне и начать "культурный обмен" с РФ

20:08

Одна ложка и орхидеи будут цвести год: простой домашний продукт для подкормкиВидео

19:58

Зеленский согласился на "жесткие сроки подписания" мирного плана США - СМИ

19:19

Отдают едва ли не даром: стоимость базового продукта полетела в пропасть

19:16

Назывался в честь близкого друга Сталина 95 лет - что это за город Украны

19:11

В Белом доме впервые прокомментировали план окончания войны - кто его автор

Реклама
19:10

Почему "Мирный план Трампа" это мифмнение

19:01

Надо успеть к праздникам: что обязательно сделать в огороде и саду уже сейчас

18:33

Может "сбить" позитивный настрой дома: в какие даты нельзя ставить елку

18:31

Прослужат значительно дольше: как нужно хранить летние шины зимойВидео

18:31

Зеленский получил от США новый план завершения войны: в ОП раскрыли подробности

18:23

По 12 часов без света: в Укрэнерго сделали заявление об отключениях из-за морозов

18:15

Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2026: определены соперники Украины

18:00

Сколько часов не будет света - Укрэнерго опубликовало новые графики на 21 ноября

17:53

Доллар грозит рекордным скачком до конца года: украинцев предупредили о рисках

17:28

"Слив" данных перед ударом РФ по Тернополю - нардеп отреагировал на обвиненияВидео

17:20

Жена Михаила Клименко трогательно обратилась к мужу в коме

17:14

Модные сапоги на зиму 2026: как выбрать трендовую женскую обувьВидео

17:10

У Путина открестились от совместного с США "мирного плана" по Украине

17:02

Может "потерять власть": эксперт раскрыл сценарий с "вилкой" для Зеленского

16:49

Дмитрий Гордон высказался о разводе с женой: "Сколько раз думал"

16:48

Мастерское попадание в цель: ВСУ атаковали один из крупнейших НПЗ России, детали

16:24

Кому повысят соцвыплаты уже с 1 декабря: названа сумма надбавки

16:21

Что форма ногтя говорит о вашем характере: полная расшифровка

16:20

Выход с Донбасса и еще двух областей - раскрыт опасный нюанс плана США по Украине

16:16

Можно ли пить алкоголь во время поста: священник дал неожиданный ответ

Реклама
16:14

"Это был интересный опыт": что происходит в личной жизни Ярослава Грубича

16:12

Доллар рванул вверх, евро летит на дно: новый курс валют на 21 ноября

16:01

В холодильнике есть "тайная" функция: одна скрытая регулировка меняет всеВидео

15:54

Переименовывали несколько раз: как теперь называется уникальный город на Луганщине

15:50

"Как у мамы": Орбакайте поразила неожиданной схожестью с Аллой ПугачевойВидео

15:44

Среди каких знаков зодиака больше всего долгожителей: астрологи назвали лидеров

15:41

Adam Клименко в коме: коллега певца раскрыл детали его болезни

15:39

Пост в соцсети изменил жизнь женщины и принес ей миллионный выигрыш: подробности

15:35

У Симоньян выпали волосы: что она сказала

15:25

Сорвут куш счастья: каким ТОП-4 знакам невероятно повезет в конце ноября

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга Сумская
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять