Путин выступил с тирадой против власти Украины и помечтал о 'достижении целей'

Герасимов и Путин солгали о ситуации на фронте после визита в командный пункт.

Путин вышел с очередным заявлением о руководстве Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что сказал Путин:

Цели "СВО" должны быть достигнуты

Украинское руководство якобы является "преступной группировкой"

Герасимов доложил о захвате Купянска

Лидер РФ Владимир Путин, несмотря на попытки США вернуться к мирным переговорам, публично заявил о непоколебимости намерений Кремля продолжать агрессию против Украины. Власть Украины он считает нелегитимной. Об этом сообщают росСМИ.

Путин в очередной раз повторил, что Россия не отказывается ни от одной из своих целей в так называемой "СВО". По его словам, цели "должны быть безусловно достигнуты".

видео дня

Также кремлевский лидер выступил с очередной пропагандистской тирадой, направленной на дискредитацию украинской власти. Он назвал политическое руководство Украины "преступной группировкой, которая узурпировала власть".

Путин заявил, что украинское руководство якобы "сидит на золотых горшках", руководствуясь "исключительно личными интересами".

Отметим, что подобные заявления - типичный механизм российской пропаганды, направленный как на внутреннюю аудиторию, так и на попытки подорвать доверие к Украине среди международных партнеров. Такие обвинения регулярно используются российскими властями, чтобы оправдать собственную агрессию.

Путин якобы посетил один из командных пунктов группировки "Запад" Вооруженных сил РФ. Там ему доложили о боевой ситуации вокруг Константиновки в Донецкой области и о событиях в районе Купянска на Харьковщине.

По версии начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, подразделения ВСУ заблокированы, а Купянск якобы "освобожден". В то же время официальные данные Генштаба ВСУ свидетельствуют, что на Купянском направлении продолжаются активные боевые действия и об оккупации города речь не идет.

Смотрите видео заявления Путина:

Путин высказался о войне / Фото: скриншот

Почему США начали продвигать мирный план - мнение эксперта

В последние дни США активизировали дипломатические усилия по обсуждению плана завершения войны России против Украины. Политический аналитик Александр Кочетков объясняет это ухудшением ситуации на фронте.

По его словам, Трампу докладывают о сложности обстановки на линии фронта, и существует риск, что оборона может не выдержать. Поэтому он стремится договариваться уже сейчас, чтобы избежать более серьезных уступок в будущем.

"Но если фронт не выдержит именно на Донбассе, тогда придется говорить уже о выходе Украины из Запорожской и Херсонской областей, включая областные центры. Это, конечно, значительно сложнее. Поэтому сейчас, как считает Трамп (и непонятно, на каких данных это базируется, потому что фронт хоть и движется, но совсем не катастрофически), он видит "угрозу провала" и хочет ускорить процесс", - пояснил Кочетков в интервью Главреду.

Мирный план США - новости по теме

Администрация Трампа вместе с Россией готовит план завершения войны, который фактически приравнивается к капитуляции Украины. По данным Financial Times, план предусматривает сокращение украинской армии вдвое, отказ от части вооружения и территорий Донбасса, предоставление русскому языку и РПЦ особого статуса.

В свою очередь европейские страны отвергли такой документ, подчеркнув, что мир не может быть капитуляцией.

Как сообщал Главред, 20 ноября президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром армии США Дэниелом Дрисколлом. Глава государства заявил о готовности работать с администрацией Трампа над новым планом мирного урегулирования войны в Украине.

В то же время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не подтвердил наличие совместного с США мирного плана по завершению войны в Украине. Он заявил, что Кремль не имеет никакой новой информации.

О персоне: Владимир Путин Владимир Путин - президент Российской Федерации, однако Украина и ряд других стран мира не признают легитимности выборов 2024 года в РФ.

Путин принял решение о вторжении в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. Вторжение, которое осудила Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, привело к введению новых санкций против России и ее частичной международной изоляции и вызвало валютный кризис в России. Военным преступником Путина признали Сенат США (единогласно), Сейм Польши. Евросоюз, а также США, Япония и ряд других стран ввели лично персональные санкции против Путина. 17 марта 2023 года Международным уголовным судом в Гааге был выдан ордер на арест Владимира Путина по обвинению в незаконной депортации украинских детей во время вторжения в Украину, пишет Википедия.

