Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Все посыпалось": эксперт рассказал, что скрывает Кремль за бравадой

Руслана Заклинская
28 сентября 2025, 21:37
234
Заявления Генштаба РФ о продолжении наступления осенью на самом деле свидетельствуют о провале всех планов оккупантов в течение лета, считает Павел Лакийчук.
'Все посыпалось': эксперт рассказал, что скрывает Кремль за бравадой
Летнее наступление россиян провалилось / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, скриншот с виде

Ключевые тезисы Лакийчука:

  • Летнее наступление РФ провалилось
  • Кремль столкнулся с проблемой нехватки людей
  • Герасимов признал потребность в перепланировке операции и нехватку ресурсов

В Кремле продолжают считать ситуацию на фронте "оптимистичной", однако реальность для россиян выглядит совсем иначе. Летнее наступление оккупантов провалилось. Об этом в интервью Главреду рассказал руководитель программ по безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХІ Павел Лакийчук.

По его словам, в конце декабря 2024 года российское руководство уже оценивало ход войны положительно для себя. Однако за девять месяцев ни один из их замыслов так и не был реализован.

видео дня

"Во время недавнего заседания Минобороны РФ, которое состоялось в конце августа, начальник Генштаба Валерий Герасимов выступил с бравурным заявлением и рассказал, что российское наступление продолжится и осенью. Однако с военной точки зрения слова Герасимова свидетельствуют, что летнее наступление оккупантов провалилось. С точки зрения ресурсов, сроков и других составляющих все посыпалось, и теперь им надо перепланировать операцию. Слова Герасимова можно трактовать так, что россиянам не хватает ресурсов", - отметил Лакийчук.

Эксперт отметил, что еще в декабре 2024 года во время расширенной коллегии Минобороны РФ Владимир Путин и тогдашний министр обороны Андрей Белоусов выступали с оптимистичными речами. При этом Белоусов открыто просил у Путина дополнительных человеческих и материальных ресурсов.

"... а получил примерно такой ответ: нет, дорогой, ресурсов не будет - бейтесь тем, что есть. Проходит 9 месяцев и теперь Герасимов говорит о недостатке ресурсов и необходимости усиления мобилизации или набора на контракт. Итак, россиянам надо где-то искать людей, ресурсов не хватает", - добавил Лакийчук.

Какие еще проблемы у РФ - мнение эксперта

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак утверждает, что экономика страны-агрессора России оказалась в состоянии, из которого уже невозможно выйти без разрушительных последствий - она стремительно падает. Если Кремль и дальше будет продолжать войну против Украины, а другого выхода у Владимира Путина и его окружения нет, ситуация будет только ухудшаться.

"Если говорить о диагнозе, который можно поставить экономике Российской Федерации, то я бы сказал так: она еще не в коме, но уже лежит под капельницами. Эти "капельницы" - это вливания из федерального и местных бюджетов, которые идут на ВПК и армию, а также остатки Фонда национального "благосостояния", - отметил экономист.

В то же время эти ресурсы быстро исчерпываются, а новых источников финансирования у Кремля нет. По словам Новака, у Кремля остаются только два сценария: печатать деньги или конфисковать вклады населения в банках.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Новопавловское направление остается напряженным, однако украинские защитники срывают планы врага по дальнейшему продвижению, заявил военный эксперт Игорь Романенко. По его словам, российские войска применяют тактику "тысячи порезов".

В то же время на Добропольском направлении ситуация стабилизируется, ВСУ проводят контрнаступательные действия и готовятся к возможному окружению до 1,5 тыс. оккупантов.

Кроме этого, партизаны движения "Атеш" провели диверсию на железной дороге во временно оккупированной Волновахе, что нарушило поставки боеприпасов, техники и живой силы армии РФ. Волноваха является ключевым логистическим узлом для оккупантов на Запорожском и Херсонском направлениях.

Читайте также:

О персоне: Павел Лакийчук

Павел Лакийчук - военный моряк в отставке. В период с 2013 до оккупации Крыма агрессором Россией - руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность".

Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХI" в 2015-2016 годах.

Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО".

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государства, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине война России и Украины Павел Лакийчук
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Не выдержало сердце: во время атаки РФ в укрытии умерла киевлянка Илона Ревут

Не выдержало сердце: во время атаки РФ в укрытии умерла киевлянка Илона Ревут

22:45Украина
"Есть данные разведки": громкое заявление Зеленского о запусках дронов РФ в ЕС

"Есть данные разведки": громкое заявление Зеленского о запусках дронов РФ в ЕС

20:58Украина
Исчез свет: после серии взрывов произошел "блэкаут" в одном из крупных городов РФ

Исчез свет: после серии взрывов произошел "блэкаут" в одном из крупных городов РФ

20:03Война
Реклама

Популярное

Ещё
Более тысячи лет под водой: на дне Днепра нашли кошелек, что в нем было

Более тысячи лет под водой: на дне Днепра нашли кошелек, что в нем было

Карта Deep State онлайн за 28 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 28 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

РФ массированно атакует Украину ракетами и дронами: в Киеве и Запорожье горят дома

РФ массированно атакует Украину ракетами и дронами: в Киеве и Запорожье горят дома

Китайский гороскоп на завтра 29 сентября: Крысам - несправедливость, Тиграм - страх

Китайский гороскоп на завтра 29 сентября: Крысам - несправедливость, Тиграм - страх

Чем отличаются два дедушки, которые режут ткань: только самые внимательные ответят

Чем отличаются два дедушки, которые режут ткань: только самые внимательные ответят

Последние новости

22:45

Не выдержало сердце: во время атаки РФ в укрытии умерла киевлянка Илона Ревут

22:27

Скрытая ловушка на грядке: садовод рассказала, где не стоит сажать лукВидео

22:19

Украинским пенсионерам грозит лишение надбавок: кому светит "обрезание"

22:03

"Хлопок" в кошельке: из чего на самом деле делают украинские деньги?

21:38

США убирают "зонтик", но Европа не готова к войне с РФ – мрачный прогнозВидео

Украину накроет потепление и новый сюрприз: синоптик рассказал подробный прогноз и датыУкраину накроет потепление и новый сюрприз: синоптик рассказал подробный прогноз и даты
21:37

"Все посыпалось": эксперт рассказал, что скрывает Кремль за бравадой

21:30

За судьбу Тайваня можно не беспокоиться: им займутся русскиемнение

21:21

Закон против логики: абсурдные законы, которые превращают туристов в преступников.

21:12

Ребров получил дедлайн от Панатинаикоса - о чем идет речь

Реклама
20:58

"Есть данные разведки": громкое заявление Зеленского о запусках дронов РФ в ЕС

20:11

Мы оказались в парадоксальной ситуации на четвертый год войнымнение

20:10

Салат всего из 3 ингредиентов: рецепт, который покорил миллионы хозяекВидео

20:03

Исчез свет: после серии взрывов произошел "блэкаут" в одном из крупных городов РФ

20:02

Гайдамаки и опрышки были в роду - какие фамилии выдают повстанческое происхождение

19:45

Немецкий барон 250 лет сравнил россиян и украинцев - что он особо отметилВидео

19:31

РФ нацелилась на захват новых территорий Украины: тревожный прогноз СвитанаВидео

19:28

Как гарантированно завоевать доверие кота - раскрыто пять простых методовВидео

19:18

Откуда пошли греко-католики: Берестейская Уния - спасение или предательство

18:44

"Свечи, цветы и игрушки": киевляне почтили память погибшей от удара РФ 12-летней СашиВидео

18:41

"Путин хочет все, но не может": генсек НАТО рассказал, как закончится войнаВидео

Реклама
18:24

О пыли можно забыть на целый месяц: чудо-средство удивит небывалой чистотойВидео

17:59

"Ситуация уже другая": Вэнс объяснил изменение риторики Трампа и обратился к Кремлю

17:51

Больше, чем кажется: где на самом деле проходят исторические границы Украины

17:46

5 признаков того, что вы все еще нравитесь своему бывшему

17:41

"Пусть попробуют": Лукашенко пригрозил НАТО "войной на все деньги" из-за РФ

17:25

Копеечная закуска, которую сметают со стола за минуту: рецепт удивит

17:24

Украина должна "отдать территории": жесткий ответ МИД на заявление Будапешта

16:54

"Каролина - старая": запроданку Ани Лорак резко опустили звезды РФ

16:43

Украинцев наказывают за "неправильные" паспорта: какой штраф придется заплатить

16:42

Синоптик рассказал, когда в Украине резко потеплеет - прогноз на октябрь

16:41

Головная боль или космический шторм: как минимизировать влияние магнитных бурь

16:26

Оценивание в школах 2026: названы предметы и тестовые заданияВидео

16:18

Октябрь 2025 станет судьбоносным: гороскоп для каждогоФото

16:09

За Facebook и Instagram теперь придется платить - кого коснется нововведения

15:55

"Сигнал от президента": нардеп назвал условие проведения выборов в Украине

15:46

Взвыла у гроба: Симоньян впала в истерику на похоронах мужаВидео

15:24

"Как можно торговаться с Богом": пастор требовал от прихожанина отдать свою землю

15:14

"Серьезное расстройство": в Украине указали на интересный нюанс в выступлении Лаврова в ООН

15:06

Руками лучше не трогать: в Карпатах живет опасное и ядовитое животноеВидео

14:40

Знают единицы: из чего на самом деле делают зефир и почему он такой воздушныйВидео

Реклама
14:39

Как выглядит Брижит Бардо сейчас: легенде французского кино исполнился 91 год

14:35

Где три отличия между девушками с розовыми волосами: только люди с "орлиным зрением" увидят

14:10

ГУР провели дерзкую операцию против врага в Мелитополе: появились эпические кадры

13:51

Логистика РФ нарушена: партизаны устроить громкую диверсию, детали

13:40

"Попала на фото": в Воздушных силах назвали особенность удара РФ по КиевуФото

13:23

Селена Гомес отгуляла громкую свадьбу - первые фотоВидео

13:23

Не сравнится с магазинным: домашний томатный сок на зиму за 1 минуту

13:21

Почему 29 сентября нельзя начинать важных дел: какой церковный праздник

13:03

Исчезнут даже стойкие пятна: ковер засияет, если взять одно необычное средствоВидео

12:53

Москва хотела скрыть: корабль флота РФ устроил крушение в море, "убегая" от дронов

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруАни ЛоракОльга СумскаяКейт МиддлтонФилипп КиркоровАлла Пугачева
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять