'Все посыпалось': эксперт рассказал, что скрывает Кремль за бравадой

Заявления Генштаба РФ о продолжении наступления осенью на самом деле свидетельствуют о провале всех планов оккупантов в течение лета, считает Павел Лакийчук.

https://glavred.info/war/vse-posypalos-ekspert-rasskazal-chto-skryvaet-kreml-za-bravadoy-10702103.html Ссылка скопирована

Летнее наступление россиян провалилось / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, скриншот с виде

Ключевые тезисы Лакийчука:

Летнее наступление РФ провалилось

Кремль столкнулся с проблемой нехватки людей

Герасимов признал потребность в перепланировке операции и нехватку ресурсов

В Кремле продолжают считать ситуацию на фронте "оптимистичной", однако реальность для россиян выглядит совсем иначе. Летнее наступление оккупантов провалилось. Об этом в интервью Главреду рассказал руководитель программ по безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХІ Павел Лакийчук.

По его словам, в конце декабря 2024 года российское руководство уже оценивало ход войны положительно для себя. Однако за девять месяцев ни один из их замыслов так и не был реализован.

видео дня

"Во время недавнего заседания Минобороны РФ, которое состоялось в конце августа, начальник Генштаба Валерий Герасимов выступил с бравурным заявлением и рассказал, что российское наступление продолжится и осенью. Однако с военной точки зрения слова Герасимова свидетельствуют, что летнее наступление оккупантов провалилось. С точки зрения ресурсов, сроков и других составляющих все посыпалось, и теперь им надо перепланировать операцию. Слова Герасимова можно трактовать так, что россиянам не хватает ресурсов", - отметил Лакийчук.

Эксперт отметил, что еще в декабре 2024 года во время расширенной коллегии Минобороны РФ Владимир Путин и тогдашний министр обороны Андрей Белоусов выступали с оптимистичными речами. При этом Белоусов открыто просил у Путина дополнительных человеческих и материальных ресурсов.

"... а получил примерно такой ответ: нет, дорогой, ресурсов не будет - бейтесь тем, что есть. Проходит 9 месяцев и теперь Герасимов говорит о недостатке ресурсов и необходимости усиления мобилизации или набора на контракт. Итак, россиянам надо где-то искать людей, ресурсов не хватает", - добавил Лакийчук.

Какие еще проблемы у РФ - мнение эксперта

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак утверждает, что экономика страны-агрессора России оказалась в состоянии, из которого уже невозможно выйти без разрушительных последствий - она стремительно падает. Если Кремль и дальше будет продолжать войну против Украины, а другого выхода у Владимира Путина и его окружения нет, ситуация будет только ухудшаться.

"Если говорить о диагнозе, который можно поставить экономике Российской Федерации, то я бы сказал так: она еще не в коме, но уже лежит под капельницами. Эти "капельницы" - это вливания из федерального и местных бюджетов, которые идут на ВПК и армию, а также остатки Фонда национального "благосостояния", - отметил экономист.

В то же время эти ресурсы быстро исчерпываются, а новых источников финансирования у Кремля нет. По словам Новака, у Кремля остаются только два сценария: печатать деньги или конфисковать вклады населения в банках.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Новопавловское направление остается напряженным, однако украинские защитники срывают планы врага по дальнейшему продвижению, заявил военный эксперт Игорь Романенко. По его словам, российские войска применяют тактику "тысячи порезов".

В то же время на Добропольском направлении ситуация стабилизируется, ВСУ проводят контрнаступательные действия и готовятся к возможному окружению до 1,5 тыс. оккупантов.

Кроме этого, партизаны движения "Атеш" провели диверсию на железной дороге во временно оккупированной Волновахе, что нарушило поставки боеприпасов, техники и живой силы армии РФ. Волноваха является ключевым логистическим узлом для оккупантов на Запорожском и Херсонском направлениях.

Читайте также:

О персоне: Павел Лакийчук Павел Лакийчук - военный моряк в отставке. В период с 2013 до оккупации Крыма агрессором Россией - руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность". Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХI" в 2015-2016 годах. Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО". Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ". Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государства, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред