ВСУ начали бить по подстанциям Москвы - может ли столица РФ погрузиться в темноту

Удары по энергетической инфраструктуре вокруг Москвы имеют военно-стратегическую цель, отметила эксперт.

О чем сказала Кошарная:

Украина может сделать блэкаут в Москве

Цель таких атак заключается в том, чтобы вывести из строя объекты российского ВПК

Сценарий блэкаута в Москве вполне реален. Силы обороны Украины уже начали бить по подстанциям, которые запитывают российскую столицу. Об этом в интервью Главреду рассказала независимый эксперт по вопросам ядерной энергетики и безопасности Ольга Кошарная

Она отметила, что хотя вокруг Москвы разветвленная энергосеть с несколькими кольцевыми линиями питания и мощной ПВО, потому что туда стянули все возможное. По ее словам, преодолеть эту защиту пока весьма сложно.

Эксперт по ядерной энергетике и безопасности добавила, что подстанция "Владимирская", которая недавно уже была поражена, получает питание от "Ногинской", которая имеет прямую связь с Москвой.

Кошарная отмечает, что в этом районе также размещены крупные энергозатратные промышленные предприятия, например, Липецкий металлургический комбинат и военные заводы. Следовательно, цель ударов - не вызвать массовый блэкаут среди мирного населения, а вывести из строя объекты оборонно-промышленного комплекса.

"Мы не воюем против гражданского населения, в отличие от россиян. Конечно, надо быть очень осторожными, чтобы потом нас не обвиняли в "зеркальных" действиях", - резюмирует она.

Какова цель ударов по России - мнение эксперта

Как писал Главред, бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука отметил, что "условный" удар по Кремлю не будет иметь значительного эффекта.

Зато гораздо больший резонанс и недовольство среди россиян может вызвать вывод из строя аэропортов в столице.

Эксперт также отметил, что в Московской области расположено немало объектов, некоторые из которых производят уникальную продукцию, в частности для баллистических ракет, и таких предприятий больше нет во всей России.

"Так что если мы выведем из строя хотя бы одно из таких предприятий, то производственная цепочка хотя бы на некоторое время будет разорвана. Блэкаут в Москве тоже был бы нелишним, но я сомневаюсь в том, что сейчас мы можем это организовать - посмотрите на карту ПВО Москвы. А вот аэропорты Москвы - это слабое место. Поэтому, если и наносить удары по столице РФ, я считаю целесообразным сконцентрироваться именно на аэропортах", - добавил Тука.

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 6 ноября на территории Стерлитамакского нефтехимического завода (СНХЗ) в российской Республике Башкортостан снова произошел взрыв. Этот объект уже подвергся атаке дронами в ночь на 4 ноября. Как сообщает российский паблик Astra, взрыв якобы произошел в результате попадания обломков беспилотника.

Тем временем повстанческое движение "Свобода России", которое действует внутри государства-агрессора, провело ряд диверсий, направленных на подрыв российской военной логистики. По данным Главного управления разведки, в результате операций были уничтожены десятки локомотивов, которые использовались для транспортировки оружия, боеприпасов и техники для армии РФ.

В то же время, по словам социолога и публициста Игоря Эйдмана, Силы обороны последними ударами пытаются проверить эффективность системы противовоздушной обороны Москвы.

О персоне: Ольга Кошарная Кошарная Ольга Павловна (род. 8 октября 1955 года) - экс-член коллегии Государственной инспекции ядерного урегулирования Украины, директор по вопросам информации и связям с общественностью ассоциации "Украинский ядерный форум", кандидат химических наук. Независимый эксперт по вопросам ядерной энергетики и безопасности.

