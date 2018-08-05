Раскрыты подробности покушения на президента Венесуэлы Мадуро

Президента хотели взорвать промышленными дронами

Злоумышленники, которые устроили покушение на жизнь президента Венесуэлы Николаса Мадуро, для своей цели использовали дроны, которые предназначаются для промышленных работ.

На двух беспилотниках, способных поднимать относительно большой груз, злоумышленники разместили по килограмму взрывчатки. Бомбы с таким количеством С-4 способны поразить цель на расстоянии до 50 метров.

«Благодаря специальной технике почетной президентской гвардии дрон удалось вывести из строя, активировав его вне охраняемого периметра», - пояснил министр внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Нестор Ревероль, передает телеканал Telesur.

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Напомним, в столице Венесуэлы Каракасе было совершено покушение на президента страны Николаса Мадуро, в результате семь человек получили ранения. Атака на Мадуро была совершена при помощи беспилотников, начиненных взрывчаткой.

Ответственность за покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро взяла на себя малоизвестная венесуэльская антиправительственная группировка под названием "Фланелевые солдаты".