В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших

Жуткий пожар охватил трассу и окрестности

Спасательные службы закончили тушение пожара. вызванного мощным взрывом топливовоза на трассе у аэропорта в итальянском городе Болонья.

"Приблизительно через три часа после взрыва пожар потушили. Теперь пожарники охлаждают область пожара, чтобы упростить спасение потерпевших", - говорится в сообщении итальянского издания Соггіеге.it.

Читайте такжеУ посольства США в Пекине произошел взрывПо последним данным, в результате взрыва погибло 2 человека, еще 84 получили ранения. Тушение пожара оказалось сложными - трудности были усугублены характером возгорания и разлетом пылающих обломков по окрестностям. Так, в результате пожара взорвались и сгорели также несколько автосалонов, которые оказались недалеко от места инцидента.

Напомним, ранее недалеко от аэропорта итальянского города Болонья произошел мощный взрыв, пламя и дым от которого поднялись на высоту в несколько метро.