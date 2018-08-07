Ушел из жизни самый титулованный шеф-повар Франции Жоэль Робюшон

"Повар века" завершил свой творческий путь

От онкологического заболевания 6 августа умер знаменитый французский шеф-повар и ресторатор Жоэль Робюшон.

Как сообщает Reuters, француз скончался в Женеве в возрасте 73 лет.

Знаменитый шеф успел поработать в более чем десятке ресторанов по всему миру, сам он владел ресторанами на трех континентах, его гастрономические заведения были удостоены 32 звезд Мишлен. В частности, Робюшону принадлежали рестораны в таких городах, как Париж, Монако, Гонконг, Лас-Вегас, Токио, Бангкок.

В 1989 году ресторанный гид Gault et Millau назвал Робюшона "шеф-поваром века".

Издание Le Figaro сообщает, что у повара был рак поджелудочной железы. Он скрывал свою болезнь и боролся с ней на протяжении года.

Весь свой бизнес незадолго до смерти Робюшон продал.

Напомним, в России сообщили о смерти известного актера Виктора Черненко, который прославился ролью Воланда.