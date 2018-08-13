Лавров заявил о желании Путина встретиться с Трампом, несмотря на "драконовские" санкции

Министр убежден, что необходимо обсудить ряд важных вопросов.
Президент России Владимир Путин планирует встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом, невзирая на ужесточение санкций со стороны США.
"Мы никогда от контактов не уходили, в том числе и с представителями тех стран, которые проводят явно недружественную политику по отношению к нам. Поэтому, если лидеры почувствуют необходимость встретиться и вернуться к тем вопросам, которые, как нам казалось, объединять должны Россию и США, но которые вызывают отторжение у некоторых кругов внутри США, думаю, такая встреча состоится", - цитирует ТАСС министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Напомним, США введут новые санкции против России в ответ на события в британском Солсбери, где были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
В Кремле заявили, что новые санкции являются «драконовскими».