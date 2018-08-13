Лавров заявил о желании Путина встретиться с Трампом, несмотря на "драконовские" санкции

Лавров заявил о желании Путина встретиться с Трампом / Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин планирует встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом, невзирая на ужесточение санкций со стороны США.

"Мы никогда от контактов не уходили, в том числе и с представителями тех стран, которые проводят явно недружественную политику по отношению к нам. Поэтому, если лидеры почувствуют необходимость встретиться и вернуться к тем вопросам, которые, как нам казалось, объединять должны Россию и США, но которые вызывают отторжение у некоторых кругов внутри США, думаю, такая встреча состоится", - цитирует ТАСС министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Напомним, США введут новые санкции против России в ответ на события в британском Солсбери, где были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

В Кремле заявили, что новые санкции являются «драконовскими».