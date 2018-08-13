"Плохо знают историю". В России усомнились в своем родстве с украинцами

Флаги РФ и Украины / uchvatovsb - LiveJournal

Глава «Центра по истории Древней Руси» Института российской истории РАН Владимир Кучкин заявил о том, что люди, делающие заявления о том, что Украина ответственна за действия РФ, плохо разбираются в истории.

Таким он образом прокомментировал заявление главы Центра украинских исследований Института Европы РАН Виктора Мироненко, ранее в телеэфире назвавшего РФ младшим братом Украины, сообщает портал «Взгляд».

«Он делает так, как делали его предшественники, которые считали, что надо поднимать забитый украинский народ до культурных высот, и объявляют сейчас вещи, которые с историей никак не согласуются», — заявил Кучкин.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Виктор Мироненко заявил: «Россия – младший брат Украины», и, следовательно, украинцы несут ответственность за действия россиян.