Украина вошла в пятерку лидеров по покупке подержанных авто из Германии – Bloomberg

Немцы массово продают машины с дизельными двигателями из-за экологии / REUTERS

Автомобилисты Германии стараются избавиться от своих старых автомобилей, поскольку обеспокоены возможными запретами эксплуатации в городах из-за загрязнения выхлопными газами экологии. Свою лепту в настроения немцев внес скандал с концерном Volkswagen, который за манипуляции с двигателями заплатит внушительный штраф.

Как сообщает Bloomberg, из-за экологических предубеждений в 2017 году рынок продаж подержанных автомобилей в Германии вырос на рекордные 20%. «Настроения относительно дизельных двигателей в Германии действительно плохи», - сказал профессор Института прикладной логистики Университета прикладных наук Вюрцбург-Швайфурт Кристиан Килле.

Эксперт полагает, что от массовой продажи автомобилей Германия терпит убытки, но выигрывают страны- покупатели. Крупнейшими импортерами немецких подержанных машин стали Италия и Австрия, на третьем находится Франция, а затем следует Украина.

Жители Германии, по информации авторов материала, покупают новые автомобили, но преимущественно на бензине.

«Люди не знают, как и когда правительство запретит дизели. И какие это будут дизели. Большинство людей не покупают дизельные авто, чтобы чувствовать себя спокойно», - пояснил Килле.

Напомним, аналитики из украинского правительства утверждают, что в случае принятия Радой нового закона об уменьшении акцизов на растаможку автомобилей, бюджет страны каждый год будет недополучать около двух миллиардов гривен.