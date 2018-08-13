«Отели будут более снисходительными»: чего ждать украинским туристам от падения турецкой лиры

Как изменятся цены на отдых в Турции из-за обвала лиры. / 1zoom.ru

Турецкая лира демонстрирует рекордное падение к доллару. И украинским туристам это может сыграть на руку.

На цены путевок в гривнах это повлияет незначительно, так как те привязаны к доллару – а вот при оплате услуг или товаров в самой Турции украинский турист вполне может сэкономить, пояснил руководитель всеукраинской ассоциации туроператоров Игорь Голубаха, пишет Обозреватель.

"Давайте будем говорить так, что снижение цены на туры в сентябре в турецких отелях никоим образом не связано с падением турецкой лиры. Оно прежде всего связано с тем, что сейчас заканчивается сезон и турецкие отели для того, чтобы оживить продажи, снижают цены и делают более привлекательными цены размещения в отеле", – пояснил эксперт.

А вот член Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран прогнозирует снижение цены на отдых в Турции в 2018 году на уровне 10-15%.

"Ближе к сентябрю у них могут наблюдаться кредитные проблемы, потому что вместе с падением лиры у них очень выросли ставки по кредитам… И те отели, которые сидят на кредитовании в лире и на валютных кредитах, они будут более снисходительными и больше будет поощрены к тому, чтобы продать весь свой гостиничный фонд в аренду. То есть привлечь как можно больше посетителей", – уточнил эксперт.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал сограждан продать имеющуюся иностранную валюту, чтобы поддержать лиру, которая в последнее время демонстрирует рекордное падение.

Как сообщалось, Турция перейдет на расчеты с Украиной в нацвалюте. Эрдоган предлагает европейским странам избавиться от "оков доллара".