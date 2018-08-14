"Переобули на ходу". Путин вновь "опростоволосился" с ростом: опубликовано фото

То самое фото / Алексей Голобуцкий / Telegram

Во время недавнего саммита (встречи на высшем уровне) лидеров пяти стран Прикаспийского региона президента РФ Владимира Путина вновь «поймали» на «махинациях» с собственным ростом.

На снимок Путина с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым обратил внимание политолог Алексей Голобуцкий на своем канале в мессенджере Telegram.

"Еще в 2014-м казахстанские источники писали, что у них "по неофициальным данным один рост - 170 сантиметров". Однако на разных фото Путин сначала ниже Назарбаева, а потом внезапно чуть выше. Переобули на ходу в платформы?", − подчеркнул он.

Оригинальный пост / Алексей Голобуцкий / Telegram

Напомним, ранее сообщалось о том, что благодаря ухищрениям фотографов Путин оказался ростом вровень с советником президента Трампа Джоном Болтоном.