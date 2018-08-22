Путин входит в стадию нарастающего остервенения — российский политолог

Владимир Путин входит в стадию нарастающего остервенения, считает эксперт / Reuters

Российский политолог Дмитрий Орешкин считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин входит в стадию нарастающего остервенения, но он не может пойти в атаку на Украину — нет ресурсов, и это будет связано с невероятным количеством издержек.

Если глава РФ попытается примириться с Западом, то потеряет часть поддержки в глазах своего электората, рассказал эксперт, комментируя встречу российского лидера и канцлера Германии Ангелы Меркель, пишет "Новое Время".

По его словам, "российский народ очень любит быть крутым, особенно когда это бесплатно – можно кого-то обидеть, но ничего за это не получить, а вот если начинают давать сдачи, то это вызывает непонимание и раздражение, в частности, в адрес Путина".

"Мол, ты же поднял страну с колен? Вот и дай всем западникам по морде, чтобы заткнулись. А они не затыкаются. Более того — Путин еще и вынужден кланяться. Но кланяться он не пойдет. Вместо того, чтобы проявлять гибкость, он предпочитает жесткость", — отметил собеседник.

"Меркель была первой, кто сказал, что у Путина что-то не так с крышей и что он живет в каком-то своем параллельном мире. Хотя я не думаю, что это его личная особенность — это особенность советской системы, которую он пытается восстановить", — добавил политолог.

Орешкин подчеркнул, что Путин не может улучшить условия жизни в своей стране, но может ухудшить — у соседей, над этим и работает. "Угроза "будет по-моему или будет хуже" и есть основной инструмент его политики", — полагает эксперт.Читайте такжеЭкс-посол Грузии рассказал, чего хочет Путин

"Он делает хуже в Украине, Грузии, ЕС. На это у него ресурсы есть. Он может и хотел бы улучшить условия в России, если бы это было бесплатно, но главная задача сейчас — оттоптать всем хвост, заставить с собой считаться. Чтобы все поняли, какой он крутой", — утверждает собеседник.

"Думаю, что Кремль входит в стадию нарастающего остервенения. Это не значит, что грядет эскалация — у Путина синдром самосохранения очень хорошо развит. Он просто не может пойти в атаку на Украину: нет ресурсов, и это будет связано с невероятным количеством издержек. Но он будет делать вид: блистать глазами, играть кулаками, напрягать мускулатуру, ездить верхом на медведе — что еще остается в такой ситуации?", — заявил Орешкин.

"Но все это произойдет в сужающемся пространстве. Путин любит и вынужден все больше изображать из себя медведя. Последний хоть и не совсем плюшевый, но в значительной степени, скорее, нарисованный пропагандой", — сказал он.

Ранее бывший исполняющий обязанности директора Центрального разведывательного управления США Майкл Морелл писал, что Владимир Путин боится одного — того, что однажды в РФ средний класс восстанет против его режима.