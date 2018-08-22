Поведение Меркель является лучшей демонстрацией беспринципности Запада - Пионтковский

В настоящий момент для Запада экономические выгоды важнее политических принципов.

Такое мнение выразил известный российский политический эксперт и журналист Андрей Пионтковский, комментируя постройку "Северного потока-2".

"Поведение Меркель и есть лучшая демонстрация беспринципности Запада. Ей нужен "Северный поток", и в данном случае она как бы выступает союзником с Путиным против Трампа, который планирует на этот "Северный поток" наложить санкции. Она уже второй раз играет в эту игрушку. В прошлый раз, когда она приезжала в Сочи, она уговаривала Путина, чтобы он сказал, что строительство "СП-2" не нарушит интересы Украины. Но в итоге ей самой приходится раз за разом произносить эту стандартную фразу, а он важно и неопределенно кивает в ответ, что да, при определенных условиях часть газа, возможно, будет идти через Украину", - цитирует Пионтковского Русский монитор.

Читайте также"Упадет в пять раз": подсчитана прибыль Украины от транзита газа после запуска "Северного потока-2"По его мнению, Меркель необходимо продавить постройку трубопровода, и для очистки совести она хочет создать впечатление, что в ответ сделала что-то хорошее для Украины, о чем-то с Путиным договорилась.

"То есть два основных вывода после встречи: первый – для Запада экономические дивиденды важнее, чем принципы, и на этом Путин играет, а второй – эта игра имеет свои пределы, и того, чего хотел бы достичь Путин, ему достичь не удается", - считает эксперт.

По мнению Пионтковского, несмотря на категорическое неприятие Европы участвовать в восстановлении Сирии, сам факт поездки Путина к Меркель является определенным успехом президента РФ.

"Любая встреча, независимо от ее результата, сам факт, что его принимают, а не отказываются от встречи, как с военным преступником и крупнейшим в мировой истории вором, – это определенная победа Путина, и в этом, конечно, проявляется двусмысленность и непоследовательность поведения Запада", - убежден политолог.