Польские фермеры блокируют закладку малиновых плантаций в Украине

Польша возмущенна развитием ягодного бизнеса в Украине / REUTERS

МИД Польши выступило против возведения в Волынской области плантаций малины, поскольку польские заявляют о возможных негативных последствиях для ягодного бизнеса в Украине.

Как сообщает ТСН со ссылкой на польское аграрное издание Sadyogrody, проект "Западноукраинский садово-огородный кооператив" выиграл грант в 61 тыс. евро на конкурсе МИД "Польская помощь", который координирует ООН.

"Принимая во внимание ситуацию и сомнения, которые были высказаны сразу несколькими организациями, я решил прекратить действие договора о субсидировании проекта "Западноукраинский садово-огородный кооператив". Поэтому дальнейшая деятельность по проекту, в частности передача саженцев малины украинской стороне, не будет реализована", — сказал помощник секретаря МИД Польши Анджей Папьежа.

Отмечается, что в рамках данного проекта в Волынской области планировалось возвести 10 га малиновых плантаций, где планировалось посадить 70 тыс. саженцев урожайных сортов малины. Инвесторы обещали предоставить техническое оборудование и комплексную экспертную поддержку.

В рамках данной программы предусматривалось заключение контрактов с польскими специалистами данной отрасли, а также с перерабатывающими предприятиями.

Напомним, латвийские продавцы жалуются на размер арбузов, импортируемых из Украины. По их словам, несмотря на "крайне низкую" цену в 0,49 евро за килограмм, ягода слишком велика для местных потребителей.