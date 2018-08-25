У Трампа выдвинули условие заморозки санкций против России

Джон Болтон / Reuters

Вашингтон не станет вводить новые санкции против России, если Москва перестанет вмешиваться в американские выборы.

Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, в интервью AP.

"Никаких новых санкций (против РФ) не будет, если (со стороны Москвы) не будет никаких дополнительных вмешательств", - сказал Болтон.

При этом он отметил, что еще "предстоит выяснить", как будет урегулирована ситуация с "прошлым вмешательством" в американские выборы.

Накануне Дональд Трамп заявил, что рассмотрит вопрос о снятии санкций с России, если та предпримет шаги по Украине и Сирии.

В свою очередь, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько назвал заявление американского президента ультимативным.

"Совершенно очевидно, что на территории Сирии Россия не может пойти на уступки, особенно в преддверии полного "очищения" территории САР от ИГ и ряда других группировок", - сказал Безпалько.