Сжечь iPhone: опубликовано видео сокрушительного удара бабушек из "Отрядов Путина" по США

Российские пенсионерки могут себе позволить жечь смартфоны ведрами / Фото: скриншот

Знаменитые российские бабушки из так называемых "Отрядов Путина" записали очередное абсурдное видео, по сюжету которого они отвечают на американские санкции против России, которые накануне вступили в силу.

"Наш ответ американским санкциям!", - подписали они видео в YouTube.

В ролике пожилые россиянки заявляют о намерении сжечь американскую технику компании Apple. Бабушки складывают в ведро коробки от iPhone и поджигают их, затем заливают с криком, что там могут взорваться батареи. Одна из старушек бросает на землю iPad, а вторая разбивает пистолетом, который, вероятно, является игрушечным.

Ритуал бабушки из "Отрядов Путина" проводят с комментариями, что санкции США на них не подействуют, а вот Америке своей акцией они нанесут серьезный урон.

Напомним, ранее резонанс спровоцировало видео, как пожилая россиянка наигранно на камеру рассказывает о тяжелой судьбе рабочих в США и оплакивает их нелегкую долю.