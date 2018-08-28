Сжечь iPhone: опубликовано видео сокрушительного удара бабушек из "Отрядов Путина" по США

Россиянки в характерной манере ответили на американские санкции.
Знаменитые российские бабушки из так называемых "Отрядов Путина" записали очередное абсурдное видео, по сюжету которого они отвечают на американские санкции против России, которые накануне вступили в силу.
"Наш ответ американским санкциям!", - подписали они видео в YouTube.
В ролике пожилые россиянки заявляют о намерении сжечь американскую технику компании Apple. Бабушки складывают в ведро коробки от iPhone и поджигают их, затем заливают с криком, что там могут взорваться батареи. Одна из старушек бросает на землю iPad, а вторая разбивает пистолетом, который, вероятно, является игрушечным.
Ритуал бабушки из "Отрядов Путина" проводят с комментариями, что санкции США на них не подействуют, а вот Америке своей акцией они нанесут серьезный урон.
Напомним, ранее резонанс спровоцировало видео, как пожилая россиянка наигранно на камеру рассказывает о тяжелой судьбе рабочих в США и оплакивает их нелегкую долю.