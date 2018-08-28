Массовые беспорядки в Хемнице: все, что нужно знать об антимусульманском бунте в Германии

28 августа 2018, 15:48

Власти ожидают волну нападений на мигрантов из-за убийства местного жителя.

  • Первоначальный митинг возле памятника Карлу Марксу был малочисленным GettyImages
  • Протест заметно вырос после прибытия правых активистов и ультраправых фанатов GettyImages
  • Также на место акции прибыли левые активисты, требовавшие защиты для мигрантов GettyImages
  • Жители Хемница возложли сотни цветов на место убийства мужчины GettyImages
  • Правые бросали в левых пиротехнику GettyImages
  • Полиция вынуждена была вмешаться в разраставшийся конфликт GettyImages
  • Ультраправые устроили рейд по улицам города, выискивая людей с арабской внешностью GettyImages
  • Массовые беспорядки в немецком Хемнице GettyImages

В немецком городе Хемниц проходят массовые протесты, начавшиеся после того, как два мигранта-араба зарезали местного жителя.

Убийство 35-летнего плотника Даниэля Хиллига, скончавшегося от многочисленных ранений в больнице, произошло в воскресенье ночью. Конфликт с участием десяти человек различных национальностей произошел время уличного фестиваля, который после поножовщины моментально закрылся.

По горячим следам полиции удалось задержать двух подозреваемых: ими оказались 23-летний гражданин Сирии и 22-летний выходец из Ирака. Несмотря на то, что в полиции отрицают версию, в соцсетях активно распространяется информация, что причиной конфликта стало домогательство мигрантов к женщине, за которую заступился местный житель.

МАССОВЫЕ БЕСПОРЯДКИ

Днем воскресенья правая партия "Альтернатива для Германии" провела митинг в сто человек, а затем около тысячи возмущенных горожане устроили акцию у памятника Карла Маркса с требованием изгнать из Германии мигрантов, утверждая, что не чувствуют себя в безопасности из-за присутствия мигрантов, которые ходят с ножами по улицам. Также немцы на месте убийства возлагали цветы и зажигали свечи. К ним присоединились правые и ультраправые участники местных движений вроде "Пегиды", выступающих против исламизации Европы.

Читайте такжеВ Дании призвали запретить обрезаниеКак сообщает Deutsche Welle, на второй митинг через социальные сети также призвали выходить футбольные фанаты из клуба Kaotic Chemnitz, который Федеральное ведомство по охране конституции квалифицирует как правоэкстремистскую организацию. На защиту мигрантов стали сторонники левых, которые также прибыли к памятнику Карлу Марксу. В итоге митинг перерос в конфликт, загасить который удалось только силами полицейского спецназа.

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Во время своей акции левые называли собравшихся горожан и примкнувших к ним ультраправых экстремистами, расистами, скандировали: "Выбросить национализм из головы" и "Нет права на нацистскую пропаганду". В какой-то момент терпение правых, ряды которых укрепились активистами из ближайших городов, закончилось и они принялись забрасывать своих оппонентов и полицию дымовыми шашками и пиротехникой. В ответ правоохранители применили водометы.

Часть ультраправых также принялась патрулировать улицы и выискивать людей арабской внешности. В городе начались беспорядки и нападения на улицах на людей, которые внешне были похожи на мигрантов. В частности, были избиты 18-летний афганец и 30-летний болгарин, которого приняли за араба, а также 18-летний сириец.

РЕАКЦИЯ ВЛАСТЕЙ

Немецкие власти призвали обе стороны конфликта к спокойствию и предостерегли от самосуда.

Спикер канцлера Штеффен Зайберт решительно осудил акции протеста, которые он назвал "сборищем":

Тем эпизодам, которые мы видели вчера в Хемнице, которые зафиксированы на видео, нет места в нашем правовом государстве. Мы не потерпим этих сборищ, охоты на людей другой внешности и другого происхождения или попытки распространить на улицах ненависть, этому нет места в наших городах.

Депутат Бундестага и представитель партии радикальных левых Мартина Реннер в своем твиттере обвинила оппонентов в попытке заработать на убийстве в Хемнице политические очки:

Ужасное убийство, обстоятельства которого еще не выяснены, самым отвратительным образом было превращено в инструмент расистского бунта в Хемнице.

Депутат бундестага и лидер молодежного крыла "Альтернативы для Германии" Маркус Фронмайер в своем твите обвинил в случившимся бездействие государства:

Если государство больше не защищает своих граждан, то люди выходят на улицы и защищаются сами. Это проще простого! Сегодня наш гражданский долг - остановить смертоносную иммиграцию ножей. Жертвой мог стать и ваш отец, сын или брат!

ПРОТЕСТНЫЕ НАСТРОЕНИЯ

Реакция граждан Германии на увеличивающееся количество мигрантов проявила себя на всеобщих выборах в прошлом году, когда в Бундестаг впервые прошла антииммигрантская партия "Альтернатива для Германии", которая получила 12,6% голосов и более 90 мест в парламенте.

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Ситуация в Германии. На картах слева и справа - количество мечетей и плотность проживания мигрантов. Как видно, большинство мигрантов проживают в экс-ФРГ / Главред

Стоит отметить, что правые, антиимигрантские и антимусульманские настроения сильнее всего в восточной Германии, где до падения Берлинской стены находилась Германская Демократическая Республика (ГДР).

По данным немецких СМИ, прокуратура Хемница ожидает повторения антимигрантских акций в ближайшее время.

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