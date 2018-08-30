Врачи рассмотрели в недуге Кобзона "афтограф Чернобыля"

УНИАН

Онкология, от которой на 81-м году жизни скончался певец и политик Иосиф Кобзон, могла развиться из-за визита артиста в Чернобыль после аварии на АЭС в 1986 году.

Как пишет "МК", выступил там одним из первых после ЧП. После онкологического диагноза врачи говорили ему - возможно, это "чернобыльский автограф".

"Трудно сказать, это может быть и у ребенка, и у взрослого, у кого и как угодно. Но не исключено, что это - чернобыльский автограф", - цитировал Кобзон врачей в одном из интервью изданию.

Певец, депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон умер в возрасте 80 лет в четверг, 30 августа. В 2004 году у него было обнаружено онкологическое заболевание, ему сделали первую операцию. Кобзона похоронят в Москве на Востряковском кладбище.

Кобзон оставил своим детям (сыну и дочери) и внукам (у артиста их 10) наследство стоимостью почти миллиард рублей.