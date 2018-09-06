ФРГ, Франция, США и Канада обвинили Путина в отравлении Скрипалей

Скрипалей отравили ядом "Новичок" / Sky News

Германия, Франция, США и Канада согласились с выводами Британии о причастности высшего эшелона власти в России к отравлению Скрипалей.

Как сообщается 6 сентября на сайте британского правительства, отравление экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии "с большой вероятностью было одобрено на высшем правительственном уровне России".

Лидеры Британии, Германии, Франции, США и Канады призвали Россию полностью раскрыть Организации по запрещению химического оружия свою программу "Новичок".

Эти страны приветствовали достигнутый в расследовании прогресс и высоко оценили работу полиции Великобритании.

Напомним, в Британии убеждены в личной ответственности российского президента Владимира Путина за отравление Сергея Скрипаля и его дочери. Если ранее глава британского министерства иностранных дел Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал лично Путин, то теперь к обвинениям присоединился зам министра внутренних дел по вопросам безопасности Бен Уоллес.

Помимо дипломатического воздействия британские власти уже выразили готовность задействовать менее афишируемую работу по пресечению деятельности ГРУ, а также убедить ЕС ввести новые санкции против России.

Британский премьер Тереза Мэй заявила, что подозреваемые в отравлении Скрипалей — ГРУшники. И добавила, что преступление "почти наверняка" было одобрено за пределами ГРУ "на высшем уровне российского государства".

Как сообщалось, в МИД РФ заявили, что о названных британцами людях им ничего неизвестно", а также оценили заявление Великобритании как "информационные манипуляции".

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке Солсбери. Позже Мэй во время выступления в Палате общин заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервнопаралитическим веществом, разработанным в России.

Позже более 20 стран-партнеров Британии, в частности, Украина и США, приняли решение о выдворении российских дипломатов. РФ в ответ пошла на такие же меры.