В ЕС прокомментировали планы боевиков провести "выборы"

Майя Косьянчич / Euroradio

В Евросоюзе заявили, что запланированные боевиками на 11 ноября "выборы" на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса противоречат Минским договоренностям.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЕС.

"Заявление, что так называемые выборы состоятся в "ЛНР" и "ДНР" 11 ноября 2018 года, противоречит Минским соглашениям, которые имеют конкретные положения по организации местных выборов в этом регионе", - заявила спикер ЕС Майя Косьянчич, подчеркнув, что Евросоюз "полностью поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ".

Напомним, экс-главарь "ДНР" Александр Захарченко погиб при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка вечером 31 августа. Как сообщили в "ДНР", вместе с ним погиб еще один человек и пострадали девять.

Глава СБУ Василий Грицак отверг обвинения в причастности к покушению и заявил, что рассматривает две версии - "зачистка тех, кто не нужен в дальнейшем как свидетели" или "разборки на коммерческой основе".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что убийство Захарченко будет иметь неизбежные последствия.

7 сентября так называемый Народный совет "ДНР" избрал и.о. главы "республики" Дениса Пушилина.